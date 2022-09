En las últimas semanas, se ha hablado y escrito bastante sobre lo importante que es destrabar las obras de la Tercera Etapa del Proyecto Especial Chavimochic, pues eso permitiría incrementar el territorio agrícola en la región La Libertad y generar puestos de trabajo de forma inmediata.

Sin embargo, hay otro objetivo, quizá de mayor trascendencia, que se pretende alcanzar con la reactivación y la culminación de la presa Palo Redondo, que se edifica en la provincia de Virú.

De acuerdo con lo manifestado por el director de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS), Yuri Armas, hay pronóstico de sequías para los años 2023 y 2024 y si la presa Palo Redondo no está culminada para fines del próximo año, es probable que no solo haya un desmedro en la agricultura, sino que miles de liberteños no tendrían agua potable.





EXPLICACIÓN