Delincuentes detonaron un explosivo en la vivienda de un exvocalista de la orquesta Los Caribeños. Este nuevo ataque del crimen organizado ocurrió a las 6 de la tarde del miércoles en el pasaje Santa Rosa del sector Talla, en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región La Libertad.

Según las primeras informaciones, extorsionadores en motocicleta llegaron hasta el inmueble del cantante Armando Vásquez Quevedo, conocido en el mundo musical como Armando Junior, y lanzaron la dinamita que dejó daños materiales en la puerta y ventanas del predio.

Al lugar llegaron agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y serenos del municipio distrital, quienes cercaron la zona e iniciaron la recolección de evidencias que permitan identificar a los autores de este atentado.

De acuerdo a lo informado por el portal Buena Pepa, en el lugar se habría encontrado una hoja en donde los extorsionadores piden llamar a un número de celular para coordinar el pago de cupos. El manuscrito llevaría la firma de un delincuente que se identifica con el alias de “Jon Jairo”.

Aunque el predio le pertenecería a Armando Junior, en ella vivirían varias familias, por lo que se desconoce si el ataque estaría dirigido para el exintegrante de Los Caribeños o para alguno de los residentes en esa vivienda.

Fuentes de la Policía informaron que hasta antes del atentado, no se habían reportado amenazas relacionadas al artista.

En tanto, vecinos del sector Talla pidieron mayor presencia policial en la zona, pues temen que este tipo de ataques vuelvan a ocurrir.