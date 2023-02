La situación en Virú continúa siendo tensa aun cuando la carretera Panamericana Norte se encuentra desbloqueada desde hace más de una semana en este punto de la región. Un sector de la población se negó a instalar una mesa de diálogo para que cesen las manifestaciones y buscar, de esa manera, una solución pacífica a la crisis social y política que vive el país.

Posición

La instalación de la mesa de diálogo fue convocada por el alcalde provincial de Virú, Javier Mendoza Torres, para el último lunes a las 5 p.m., en el Coliseo Municipal de la capital viruñera.

La reunión se organizó en coordinación con el burgomaestre distrital de Chao, Juan Soles Carbajal, debido a que en esta localidad se concentra la mayoría de manifestaciones y es donde también se registraron los enfrentamientos más violentos con la Policía.

Reunión se realizó en el Coliseo Municipal de Virú.

De acuerdo con el comunicado que publicó la municipalidad de Virú en sus redes sociales, la crisis política que atraviesa el país “se ha visto reflejada en manifestaciones y protestas, sobre todo en el distrito de Chao”.

Esto, añadió, generó “zozobra, muertes, incremento de la delincuencia, accidentes de tránsito [y] extorsiones en la Panamericana y dentro del casco urbano”.

Frente este escenario, puntualizó que era necesario “iniciar la preparación de la agenda para entablar una mesa de diálogo para ser escuchados y atendidos por las autoridades regionales y nacionales, buscando de esta manera una solución por el bienestar y tranquilidad de nuestras familias y población en general de la provincia de Virú”.

Asistieron a la reunión, además de los alcaldes de Virú y Chao, burgomaestres de centros poblados, dirigentes y representantes de los gremios que participaron en las protestas días atrás y que siguen marchando contra el gobierno de Dina Boluarte por distintas calles de Chao y otras localidades de la provincia liberteña.

Ayer, fuentes de algunos grupos sindicales indicaron a este Diario que los dirigentes se niegan a instalar una mesa de diálogo mientras la presidenta de la República, Dina Boluarte, siga en el cargo y no se convoque a nuevas elecciones generales en el menor tiempo posible.

“Se va a emitir un pronunciamiento sobre los acuerdos tomados, pero está claro que no quieren más a Dina Boluarte en el poder y exigen que se vaya, además de un nuevo Congreso y una Asamblea Constituyente”, precisaron.

Denuncia

En la víspera a la reunión convocada por el alcalde Javier Mendoza, el presidente del Comité de Lucha de Virú, Andy Requejo Reyes, adelantó que la población de esta parte de la región tiene una posición contundente: continuar con las protestas contra Dina Boluarte. “No vamos a parar de luchar”, enfatizó.

Requejo es una de las cabezas más visibles de las protestas en Virú. Aunque él asegura que es solo portavoz de las decisiones que se toman en su provincia, la Policía y el Ministerio Público estarían tras sus pasos por ser uno de los presuntos azuzadores de las marchas. “Hay una persecución que se ha iniciado en mi contra”, dijo el dirigente.

En esa misma línea, Requejo aseveró también que viene siendo amenazado de muerte por personas desconocidas y que su nula presencia en las redes sociales en los últimos días se debe precisamente “a la persecución que se ha iniciado en mi contra”.