En una adjudicación simplificada, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), le encargó a la empresa Constructora Palbe Contratistas Generales, la ejecución del mejoramiento de los servicios recreativos del parque número 5 de la urbanización Covicorti por más de un millón de soles. El contrato 054 fue firmado el 23 de octubre del año pasado y, en mayo fue inaugurada por el alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega.

En julio, a menos de un mes del estreno de la obra, cuatro de las 10 máquinas del gimnasio implementado en el emblemático parque dejaron de funcionar. El alcalde de Trujillo dijo que los iban a reparar, sin embargo, solo quedó en palabras, todo sigue igual de mal.

Detalles

Diario Correo verificó que los cables que fueron enredados en las máquinas para evitar que provoquen algún accidente con su mal uso, siguen en el mismo lugar; además, hay improvisados letreros con las descripciones de “malogrados” y “en mantenimiento”.

Para el alcalde de Trujillo, “no se ha perdido ni un sol del erario municipal” porque la obra tiene una garantía de siete años y por ello ante cualquier situación adversa, la empresa tendría que intervenir.

Lo cierto es que los vecinos de este territorio vecinal ubicado a inmediaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad esperaban que la autoridad disponga una solución inmediata en el “parque modelo de Trujillo”, pero esto no ocurrió.

Investigación

Es decir, después de más de dos meses de reportados los desperfectos en la millonaria obra, la gestión de José Ruiz no ha podido darle una solución a pesar de la garantía de siete años que expuso cuando fue cuestionado.

Lo otro es que no hay información precisa y no se sabe cómo procedió el alcalde de Trujillo. Al respecto, el presidente de la Comisión de Obras del concejo municipal de Trujillo, Sergio Vilchez Neira, nunca le entregaron la información completa sobre esta obra emblemática de Ruiz Vega.

“Había solicitado la información (en la MPT), no me han alcanzado una información completa, estamos solicitando que nos puedan alcanzar todos los informes, incluso la conformidad del pago para poder determinar los componentes que se han cancelado y lo que he pedido es que se hagan un peritaje sobre esta obra”, indicó.

Adicionalmente, hay que precisar que uno de los juegos recreativos para niños también está en desuso. Los vecinos de la urbanización Covicorti esperan que el alcalde de la ciudad cumpla con la promesa que hizo y esta vez les dé una solución en el corto plazo.