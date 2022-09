“Ni Sánchez Cerro ni Odría pudieron hacerle tanto daño al APRA como lo hizo Elías Rodríguez, dejándolo fuera del registro nacional de organizaciones políticas. Lo peor de todo es que ahora sabemos que lo hizo con la intención de postular por otro movimiento político, sacrificando al partido que le dio la oportunidad de ser congresista de La Libertad hasta en tres oportunidades, sólo para satisfacer sus apetitos personales de poder”.

Así de drástico fueron las declaraciones del candidato al gobierno regional por el Movimiento Político Nueva Libertad, Mariano Yupanqui Miñano, durante un breve y casual encuentro que sostuvo en un conocido local en Virú con el secretario regional del Partido Aprista, Julio Morán Otiniano.

Luego del inesperado encuentro, Yupanqui Miñano reveló que la militancia aprista no le dará el voto a Elías Rodríguez por considerarlo un traidor, hecho que originó la expulsión de por vida del partido de Haya de la Torre del ahora candidato del Movimiento Político Trabajo más Trabajo.

“Saludo a los dirigentes y a la militancia aprista que a través de un pronunciamiento público tomaron la firme y valiente decisión de no votar por corruptos ni traidores, esto me da la seguridad que al gobierno regional no llegarán personas que le han hecho daño a la región ni mucho menos aquellos que llevan en la sangre el virus de la traición”, acotó Yupanqui.

El aspirante de la R de Nueva Libertad finalmente felicitó a los dirigentes de la estrella por el trabajo que vienen desarrollando en el proceso de reinscripción del APRA en el Jurado Nacional de Elecciones