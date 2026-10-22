La Libertad continúa desangrándose a manos de la delincuencia. En el centro poblado Cartavio, en el distrito de Santiago de Cao, Ascope, sicarios asesinaron a balazos al trabajador de un taller de soldadura cuando cumplía con sus labores.

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Este nuevo ataque ocurrió hoy, a plena luz del día, en un local situado en la avenida Héctor Céspedes del barrio Santa Rosa, frente a la institución educativa Cartavio.

Testigos indicaron que Pedro Roberto Campos Córdova (34) fue acribillado por un delincuente que se le acercó caminando y le disparó cinco tiros a quemarropa, varios de ellos en la cabeza.

Al lugar llegaron agentes de la comisaría local para iniciar las investigaciones e interrogar a vecinos que habrían presenciado el crimen.

La víctima era conocida como “Pollo” y radicaba en el distrito de Magdalena de Cao.