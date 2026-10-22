Sicario le disparó cinco balazos cuando laboraba en Cartavio, en el distrito de Santiago de Cao.
Sicario le disparó cinco balazos cuando laboraba en Cartavio, en el distrito de Santiago de Cao.

continúa desangrándose a manos de la delincuencia. En el centro poblado Cartavio, en el distrito de Santiago de Cao, Ascope, sicarios asesinaron a balazos al trabajador de un taller de soldadura cuando cumplía con sus labores.

Este nuevo ataque ocurrió hoy, a plena luz del día, en un local situado en la avenida Héctor Céspedes del barrio Santa Rosa, frente a la institución educativa Cartavio.

Testigos indicaron que Pedro Roberto Campos Córdova (34) fue acribillado por un delincuente que se le acercó caminando y le disparó cinco tiros a quemarropa, varios de ellos en la cabeza.

Al lugar llegaron agentes de la comisaría local para iniciar las investigaciones e interrogar a vecinos que habrían presenciado el crimen.

La víctima era conocida como “Pollo” y radicaba en el distrito de Magdalena de Cao.

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