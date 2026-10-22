Unos 60 extranjeros fueron intervenidos durante un operativo de control migratorio que se ejecutó en la provincia de Trujillo.

VER MÁS| Incautan cuchillos y libretas con números extorsivos en el penal de Trujillo

Agentes de la Región Policial La Libertad y funcionarios de la Oficina de Migraciones revisaron la documentación de los foráneos y determinaron que 21 ingresaron al país de manera irregular. También identificaron a tres personas que ya habían sido expulsadas y reingresaron clandestinamente a territorio nacional.

“Las autoridades procederán conforme a la normativa vigente: se verificarán los antecedentes, la resolución de expulsión y el modo de ingreso de cada persona, para luego ponerlas a disposición de Migraciones y el Ministerio Público”, informó el general Eric Ángeles, jefe de la Región Policial La Libertad.

El oficial agregó que el objetivo de los operativos es “prevenir hechos delictivos y evitar que personas en situación irregular permanezcan alterando el orden público”.