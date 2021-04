La Libertad es uno de los 11 departamentos donde se habrían vacunado contra el COVID-19 a personas que no estaban en la lista prioritaria de la primera fase. Según el informe del portal web Ojo Público, fueron tres profesionales de la salud que laboraban en el Hospital Elpidio Beróvides Pérez de la provincia de Otuzco los que se beneficiaron.

Falta de coordinación

Correo obtuvo la información que los que se aplicaron las dosis irregularmente fueron un médico especialista, un médico familiar y una enfermera. Este diario también tuvo acceso al Informe N° 118-2021-GRLL-GRR/GRS-RED OTUZCO-OT, que fue emitido a M.C. Alan Antonio Alvarado Muñoz, director ejecutivo de la Red de Salud Otuzco, y donde dan respuesta al documento emitido por la Contraloría General de la República, que investiga este caso.

Se puede leer lo siguiente: “Mediante R.P.N° 183-2021/MINSA del 05 de febrero del 2021, se resolvió aprobar el Padrón Nacional de Vacunación Universal Contra la COVID-19 – Fase I del Plan Nacional de Vacunación Contra la COVID-19. Es ante esto que el 09 de febrero la Coordinadora de Inmunizaciones de la Geresa/LL nos hacen llegar el padrón Nominal con los nombres de las personas que serán vacunadas con este primer reparto”.

Seguidamente dice: “Este padrón es fotocopiado y entregado a la Oficina de Recursos Humanos para que puedan comunicar al personal que está en lista asista a la vacunación programada para los días 11, 12 y 13 de febrero (anexo 1) y tal vez por error no se revisó el padrón para verificar quiénes ya no tenían vínculo laboral con la Red de Salud Otuzco y comenzamos a vacunar de acuerdo a la lista. (…) Al tercer día de la vacunación comenzamos a llamar al personal de salud que faltaba vacunarse y nos empiezan a decir que ya no laboraban en la red y que habían renunciado. Nos dimos con la sorpresa que los profesionales (1. médico especialista, 1. médico familiar y 1 enferma) habían renunciado, pero lamentablemente ya habían sido vacunados”.

Para finalizar, indican que nunca se dejó de priorizar a los profesionales de salud que se encuentran en la primera línea de trabajo.

La Sala Situacional COVID-19 de La Libertad informó que en las últimas 24 horas fallecieron 25 personas. Estas fueron de Trujillo (7), Chocope (1), Ascope (1), Chepén (1), Guadalupe (3), La Esperanza (3), El Porvenir (2), Florencia de Mora (1), Víctor Larco (1), Salaverry (2) y Chao (3). Mientras que se reportaron 555 nuevos casos.

Por otro lado, La oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad advirtió que ya no existen camas disponibles para atender a pacientes con COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de los establecimientos de salud de esta región, por lo que demanda redoblar esfuerzos al Gobierno Regional, la Gerencia Regional de Salud, la Policía Nacional, el Ejército Peruano y las municipalidades en la prevención y atención de esta problemática.

Asimismo, La Libertad tiene un porcentaje de letalidad del 5.94 %, el mayor índice a nivel nacional. Además, considerando que un promedio de 25 personas fallecen a diario por COVID 19 en la región, pidió a las autoridades gestionar y disponer de los recursos necesarios para atender a las personas.