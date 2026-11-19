Los adolescentes M. B. V. D. (14) y J. A. A. S. L. (14) fueron intervenidos por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Paiján, cuando manipulaban cartuchos de dinamita en plena vía pública.

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Los menores de edad que, según la Policía Nacional, serían parte de la banda delictiva “Los Cachacos de Toño Sparrow”, se encontraban en la intersección de la avenida Estadio y la calle Víctor Raúl, en el distrito de Casa Grande.

Los artefactos explosivos y los dos intervenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.