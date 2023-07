Dos cadáveres fueron trasladados desde la provincia de Pataz hasta la morgue de Trujillo, y tres familias fueron notificadas de inmediato para participar del proceso de identificación seguido por los peritos y el antropólogo forense de la sede de Medicina Legal del Ministerio Público. Ambas personas fueron víctimas del terrible poder que ha ganado la minería ilegal en la sierra de La Libertad.





Tragedia

Hace un mes desapareció en la provincia de Pataz el ingeniero de minas Jheferson Hilario Arteaga. Precisamente, enterados de esta información, su familia acudió ayer por la mañana a la morgue de la ciudad, creyendo que se podría tratar de él, pero no fue así.

El abogado de esta familia, Luis Vallejos Daza, detalló que continuarán las acciones de búsqueda y demandó más apoyo por parte de las autoridades.

“El cuerpo que yo he visto tenía un ingreso de bala por el maxilar derecho. Valoramos el trabajo de Medicina Legal; sin embargo, mientras no tengamos la identificación del sujeto que ha fallecido, no podemos asegurar que se trate del ingeniero”, indicó.

Las características físicas no coincidían. Según fuentes policiales, el cadáver al que se hacía referencia y cuya identidad es una incógnita, tenía mutilaciones en las manos y pies.





Identidad

El otro cuerpo le pertenece a Álvaro Hermoza Toyzet (28), quien fue hallado sin vida en la localidad de Chagual, en Pataz. Sus familiares no quisieron dar declaraciones, pero se supo que la víctima era de Lima.





Búsqueda

Mientras tanto, una tercera familia también emprendió la búsqueda de Abel Vaca Vargas (31). Él desapareció el último domingo en Vijus, Pataz. El caso fue denunciado ante el Departamento de Investigación Criminal de Huamachuco. Tendrán que arribar a la morgue para el debido proceso.

