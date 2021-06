La letalidad del Covid-19 sigue en descenso en La Libertad. La gerente regional de Salud, Kerstyn Morote, informó que durante la semana que cerró ayer el número de muertes por día fluctuó entre 7 y 10 fallecidos. Esto, según la Sala Situacional del Gobierno Regional, representa una disminución de casi el 50% de víctimas mortales, pues entre el 7 y el 13 de junio hubo 135 decesos, es decir 19 víctimas mortales cada 24 horas.

Casos

La Gerencia de Salud detalló que en el último día se reportaron 10 fallecidos, con lo que el número de defunciones incrementó a 9,740 desde que inició la pandemia, en marzo de 2020. Vale recordar que el pasado 15 de junio, el Gobierno Regional incorporó a sus estadísticas 1,807 muertes por coronavirus reportadas por el grupo de trabajo técnico creado por el Ejecutivo para actualizar las cifras de fallecidos a nivel nacional.

Respecto a los contagios, en las últimas 24 horas hubo 152 nuevos infectados, con lo que ahora el número de casos positivos incrementó a 114,008 en la región.

Pese a la reducción en el número de pacientes, la gerente de Salud, Kerstyn Morote, pidió no confiarse y continuar cumpliendo las medidas sanitarias para evitar contagios. Agregó que si bien es cierto ya hay disponibilidad de camas hospitalarias para atender a pacientes con el virus, aún faltan espacios en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Detalló que, entre las clínicas privadas, hospitales del Minsa y Essalud, hay 35 pacientes esperando una cama UCI en toda la región. En el Hospital Regional hubo un descenso importante respecto a camas UCI, solo tenemos 15 o 16 (pacientes en espera), pero ha disminuido por los kits UCI que compró el Gobierno Regional”, dijo.

Focos de infección

La funcionaria también indicó que trabajan para evitar la llegada de una tercera ola de contagios en La Libertad. Para ello están atacando los focos de infección en Trujillo. Por ejemplo, esta semana hicieron trabajos de control en los centros de abastos de la ciudad y para los próximos días alistan la toma de muestras Covid-19 a transportistas.

“Hemos referido en el comando Covid que estábamos primero haciendo el rastreo activo en los locales con mayor aglomeración, que eran los mercados, pero también vamos a empezar a hacer el rastreo activo en todo lo que son choferes de microbuses, taxis, porque muchos de ellos son asintomáticos y no saben que tienen la enfermedad y, peor aún, no guardan las medidas de bioseguridad. El hecho de que un transportista, un chofer, esté con la enfermedad y no sepa es un riesgo para su familia y para la comunidad”, indicó.

Kerstyn Morote también dijo que están fortaleciendo los sistemas de salud de la provincia. Para ello, se ha reunido con la Dirección de la Red de Salud de Trujillo y con las subdirecciones de las micro redes, que “son nuestros anillos de contención y en donde tienen que tener las camas hospitalarias y oxígeno”.

Otro tema que se busca priorizar es la vacunación. Para ello, la Gerencia de Salud de La Libertad solicitó al Ministerio de Salud el envío de 192,663 dosis, para vacunar a la población de 50 a 59 años en 112 centros de vacunación.

“Tenemos la logística, el recurso humano, podemos vacunar tranquilamente a 12 mil o 15 mil personas por día. Estoy solicitando una sesión presencial con el ministro de Salud (Óscar Ugarte) para explicarle la necesidad de La Libertad en el contexto epidemiológico de la alta tasa de letalidad que tenemos”, acotó Morote.

Además, continuando con las campañas de vacunación, para hoy y mañana se ha programado la inoculación a personas que padecen enfermedades raras y huérfanas.