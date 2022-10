El gerente general de la empresa Autoshop de Trujillo será citado por la comisión de regidores que investiga la millonaria compra de 59 vehículos para el área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo, impulsada por la gestión del ahora exmilitante de Alianza para el Progreso (APP) José Ruiz Vega.

MIRA ESTO| César Vallejo fue desagraviado en Plaza de Armas de Trujillo

Pero también es prioridad saber si esta gestión sobrevaloró o no la compra de los implementos (sirena, circulina y radio base) de los patrulleros.

“Empresa con suerte”

El presidente de la referida comisión es el regidor Andree Gallo Lezama, quien en entrevista con Diario Correo precisó que la compra los implementos por parte de la actual gestión es “escandalosa”. La comuna trujillana habría invertido más de un millón de soles por dotar de los dispositivos necesarios a los 59 vehículos que fueron presentados a la ciudadanía justo antes de las elecciones municipales del pasado 2 de octubre.

“La implementación ya es bastante escandalosa. Son casi 20 mil soles que se están invirtiendo por cada auto y la verdad que las indagaciones previas que hemos hecho antes de la conformación de la comisión, aparentemente no estaría dentro del precio que se puede obtener en el mercado”, indicó.

Gallo precisó que la empresa Hardtech “tiene tan buena suerte que siempre gana los concursos y contrataciones públicas con gobiernos apepistas. Lo ha hecho en Huanchaco, en La Esperanza y ahora en Trujillo”.

Lo cierto es que los vehículos adquiridos no patrullan las calles de los 59 territorios vecinales de la ciudad. Para la regidora Olga Cribilleros Shigihara, también integrante de esta comisión, el balance de la actual gestión no es positivo.

“La falta de transparencia en la gestión, el tema de los malos funcionarios y los informes de la Contraloría que no han sido implementados. Definitivamente, la nueva gestión va a tener que asumir los pasivos”, indicó.

Cuestiona

Arturo Fernández, electo alcalde de Trujillo, mencionó que fue una compra sin planificación y cree que los involucrados “deberían ir a la cárcel”.

“Esos patrulleros no deberían salir nunca. Primero porque no tenemos choferes, porque no tenemos presupuesto para la gasolina y cuál es el plan estratégico. Lamentablemente, José Ruiz está blindado por la pseudo justicia. En otro país ya estaría en la cárcel”, indicó.