Andrés Sánchez, regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, cuestionó que trabajadores de esa comuna hicieran aberturas en varias pistas de la ciudad y luego abandonaran las obras, porque no tendrían materiales para las labores de parchado.

El problema

Los transportistas de Trujillo ya viven un calvario con los huecos en las vías, producto de la caída de lluvias y huaicos, y por malos trabajos de asfaltado. A esta problemática se sumó que la gestión del alcalde Arturo Fernández dispuso que se rompan algunas pistas, a pesar que no se contaría con los materiales para realizar los trabajos de mantenimiento.

Así lo indicó el regidor Sánchez. Él responsabilizó de esto al burgomaestre y al gerente de Obras, Valentín Ramos Crespín.

“No puede romper las pistas y dejarlo ahí. Si no hay material y no se ha previsto es una omisión de funciones. El alcalde no puede quejarse de que no hay plata, lo que no hay es capacidad de gasto”, dijo en declaraciones a N60.

El concejal también cuestionó que la actual gestión invierta en esculturas gigantes o espectáculos en la Plaza de Armas de Trujillo, pero no priorice obras como el mantenimiento vial.

En el centro histórico se abandonaron los trabajos que se hacían en el jirón Ayacucho. Otras zonas en donde se abrieron pistas fueron las avenidas América Sur y Pablo Casals.