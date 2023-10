El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, no para en sus críticas contra el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Víctor Burgos Mariños, a quien le respondió, tras enterarse de que el magistrado lo querelló por el delito de difamación. Según Fernández, esta situación es “inconcebible”.

La demanda se dio porque Burgos Mariños precisó que Fernández lo vinculó con una red mafiosa denominada “Los cuellos blancos del norte”.

Recuerda otro caso

En las últimas horas, a través de su cuenta de Facebook, Fernández vinculó a Burgos Mariños con un caso de minería. Asimismo, lo acusa de “no ser justo en un fallo de un caso de presunta violación”. En una transmisión en vivo, precisó que se enteró de la denuncia por medios de comunicación, a los que denomina “mermeleros”.

“El señor Burgos Mariños me denuncia y eso es lo que solamente tengo entendido, es inconcebible, sobre todo un señor donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la nota periodística que publicamos, le ha llamado la atención al señor Burgos Mariños por no haber dado una sentencia justa ante una presunta violación. Ese señor a mí me ha denunciado por querella”, sostuvo.

Contra todos

Fernández, suspendido en el cargo de alcalde de Trujillo, también criticó que la Policía y la Prefectura no le hayan permitido instalar un escenario para un concierto en el perímetro de la Plaza de Armas de Trujillo.

“La primera ciudad está recibiendo los ataques de la dictadura, del poder, de la minería, de la Policía y de la Prefectura. La Policía ha demostrado que no es del pueblo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos debe intervenir”, indicó.

Lo cierto es que Fernández, al final, sí armó una fiesta en la plaza mayor.