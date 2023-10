El consejero regional por la provincia de Trujillo Robert de la Cruz se mantiene firme en el movimiento regional Trabajo más Trabajo y asegura que son una oposición responsable, a pesar de que ya no son mayoría en Consejo. En entrevista con Diario Correo, hace un balance de la gestión de César Acuña y habla de su fututo político y el de Daniel Marcelo Jacinto, su amigo y exalcalde de Trujillo por Alianza para el Progreso (APP).

¿Qué balance hace de la gestión de César Acuña?

Considero que es una gestión irregular. Es una gestión llena de promesas y anuncios, no es una gestión que esté dando resultados porque las obras que se están inaugurando son de la gestión de Manuel Llempén. Su gestión ha sido incompetente en el gasto público porque los funcionarios no han sido los idóneos.

Antes de viajar nuevamente a España, el gobernador entregó presupuesto a gobiernos locales. ¿Qué demostró con esta decisión política?

Eso ha sido una lavada de manos, porque en marzo propusimos un acuerdo de consejo para descentralizar recursos y nunca el gobernador hizo caso a este acuerdo. Transcurrieron seis meses y porque estaban bajos en la ejecución de gasto para obras, se han visto en la necesidad de transferir recursos, pero no lo han hecho con convicción.

¿Cómo califica la gestión del alcalde de Trujillo, Arturo Fernández?

Es una gestión que definitivamente está jalada. No tiene rumbo. Lo que el alcalde hace es generar psicosociales de manera semanal para que la población o los medios de comunicación hablen de eso. Así trata de distraer a la población. Incapacidad total porque en nueve meses no puede parchar las pistas, no puede presentar ni una propuesta de obra de envergadura, tiene dinero y no sabe gastar.

Guardando las diferencias en asignación presupuestal, la gestión de Acuña ejecutó el 29.9% de su presupuesto y la de Arturo Fernández el 17.5%. ¿Se parecen en algo?

Eso confirma lo que estoy sustentando. En la de Acuña se equivocaron en la designación del personal de confianza, mientras que Fernández ni siquiera ha sido capaz de consolidar un equipo técnico de profesionales. El alcalde no ha dejado de lado su espíritu de enfrentamiento para generar puentes con otras autoridades y eso pasa porque su personalidad es “mesiánica” y se cree el “iluminado”. Los trujillanos, definitivamente, han perdido.

MOVIMIENTO REGIONAL

De otro lado, Trabajo más Trabajo perdió rápidamente la mayoría en el Consejo Regional. ¿De qué manera les afectó?

Para nada. No me interesan ni las mayorías ni las minorías. Ahora nuestro movimiento tiene siete consejeros regionales y creo que cuando las propuestas son serias y son consensuadas, creo que los demás consejeros analizan las propuestas y a pesar de ser de mayoría, votan por unanimidad por las nuestras. Por ejemplo, votaron por unanimidad por el laboratorio de criminalística que impulsé; votaron por unanimidad para que la Contraloría revisara las hojas de vida de los funcionarios; votaron por unanimidad para el nuevo terreno del Iren Norte y de la Villa Judicial, que también son propuestas nuestras.

Daniel Marcelo, quien se volvió a inscribir a Alianza para el Progreso, ha señalado que renunciará. ¿Él irá a Trabajo más Trabajo?

Daniel Marcelo es un referente en la política regional. Ha ganado todo y su paso por la Municipalidad Provincial de Trujillo se vio interrumpido por sentencias sin sustento legal, sentencias contaminadas por el tema político. Daniel Marcelo logró lo que César Acuña no pudo hacer. Por él APP obtuvo el triunfo en siete alcaldías distritales en Trujillo y ayudó que Llempén llegara a la Región. Yo te puedo decir que él va a renunciar a APP y que su llegada a Trabajo más trabajo es inminente. Ya está coordinando con nosotros, creo que hay una buena amistad conmigo y creo que si Daniel Marcelo decide incorporarse al movimiento, sería un buen candidato a la Alcaldía del distrito de La Esperanza.

¿Usted postularía en el 2026 a la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo por la ‘T’?

No sé a qué espacio político o cargo de representación vaya, eso dependerá del movimiento. Definitivamente, en el 2026 vienen las elecciones nacionales y las locales, pero estoy seguro de que vamos a participar en algunas de ellas. Me estoy preparando de manera muy seria para poder trabajar. Tenemos experiencia, juventud, manos limpias y no vivimos de la política.