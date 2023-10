Los habitantes del Territorio Vecinal 28 Mampuesto ya no saben qué hacer para pedir el apoyo de las autoridades ante las anunciadas lluvias por el Fenómeno El Niño Global. Ellos se sienten desprotegidos y abandonados por las autoridades de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y del Gobierno Regional de La Libertad.

Ocurre que el cauce de la quebrada San Ildefonso, que hoy debería lucir limpio de obstáculos, sigue siendo invadido y ocupado por personas irresponsables que construyen casas en medio de ese canal natural.

El colmo

Y como si eso no fuera suficiente, ayer dirigentes de ese territorio vecinal denunciaron que el desmonte y residuos de la demolición del cerco perimétrico de la Casa de la Juventud, que ejecuta la comuna de Trujillo, fueron arrojados a un costado del cementerio Mampuesto; es decir, en pleno cauce de la quebrada San Ildefonso.

Trabajo infructuoso

Debido a que ninguna autoridad ha desplegado un plan estratégico para evitar que se siga obstruyendo el cauce original de la quebrada San Ildefonso, han sido los propios vecinos quienes, organizados en brigadas, tratan de impedir que se siga arrojando restos de demoliciones de inmuebles y basura en la zona.

Sin embargo, es poco lo que han podido hacer y solo se han limitado a tomar fotografías y grabar en video cuando camiones llegan a volcar tierra, fierro y pedazos de muros de concreto en el cauce de la aludida quebrada.

Fue así que el pasado 5 de octubre, los moradores de Mampuesto fotografiaron el preciso instante en el que un camión llegó hasta la parte alta del cementerio Mampuesto para arrojar los desechos de lo que fue el cerco perimétrico de la Casa de Juventud, que por disposición del alcalde de la MPT, Arturo Fernández, ha sido demolido.

“El señor Arturo Fernández (alcalde suspendido de Trujillo) no ha gastado ni un sol del presupuesto que se le asignó para prevención ante desastres naturales, pero increíblemente, para colmo de nuestros males, los residuos y desmonte de los muros de la Casa de la Juventud que mandó a tumbar han terminado en la quebrada San Ildefonso. Hay dejadez de las autoridades, no tienen voluntad política de fiscalizar nada y no les importa la vida humana”, manifestó el alcalde vecinal del sector Mampuesto y actual presidente de la Asociación de Alcaldes de Consejos Territoriales de Trujillo, Gerardo Reyes.

Alertas

El especialista en Oceanografía y docente de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) Gustavo Iwanaga Reh, advirtió que para la estación de verano (enero 2024) las lluvias por el El Niño llegarán, tal como lo han anunciado diversos estudios.

“Lo que preocupa es que el presupuesto que se les ha transferido a las autoridades para ejecutar obras de prevención ante desastres naturales no se está invirtiendo. No han gastado ni el 30% de ese dinero”, dijo en entrevista a Correo.