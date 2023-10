César Acuña y Arturo Fernández cumplen diez meses a cargo del Gobierno Regional de La Libertad (GRLL) y de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), respectivamente. El primero, líder de Alianza Para el Progreso (APP), ha ejecutado el 31.2% de su presupuesto destinado para proyectos, mientras que el alcalde, apenas el 18.3%.

Ambas gestiones fueron evaluadas durante el 34° Encuentro Empresarial del Norte por Alejandro Indacochea Cáceda, empresario y catedrático, quien, en este momento, considera que la población se equivocó al votar por las dos autoridades.

El especialista precisó que es evidente que por el momento el gobernador César Acuña tiene otras prioridades. Por ejemplo, destacó los constantes viajes a España, dejando la gestión a manos de su vicegobernadora Joana Cabrera Pimentel. Asimismo, dijo que el gobernador de La Libertad es clave para que Boluarte y el Congreso se mantengan hasta el 2026, por lo que considera que Acuña, de esta manera, descuida sus funciones.

“El único objetivo común que tienen el Legislativo y el Ejecutivo es mantenerse hasta el 2026, y Alianza Para el Progreso ha sido un soporte importante para poder rentar con ellos; es negocio. No interesa acá los robasueldos, no interesa los viajes a Moscú, no interesa que contraten a familiares, todo vale. El soporte en el Legislativo, evidentemente, es el señor Acuña, con lo cual me da la impresión que se descuida la gestión región”, sostuvo.

Cabe precisar que el gobernador César Acuña volverá a viajar al extranjero entre el 9 y 16 de diciembre, según el cronograma de vacaciones aprobado por la nueva mayoría del Consejo Regional de La Libertad.

“Realmente no hay esa atención que se esperaba con la experiencia y trayectoria del señor Acuña. Me imagino que está muy concentrado en explicar por qué hay senderistas en el partido Alianza para el Progreso, aunque todavía culpa al Jurado Nacional de Elecciones”, dijo.

En torno a Arturo Fernández , el máximo representante de Indacochea Asociados afirmó que fue un grave error elegirlo como alcalde de Trujillo.

“Terrible. Trujillo no merece tener el alcalde que tiene. Creo que es una lección aprendida para ver que tenemos que pensar a futuro. Hay un descuido de la ciudad”, sostuvo.

El presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Alfonso Medrano , lamentó que Acuña no haya asistido al Encuentro Empresarial del Norte.

“Tengo que lamentar que no hayan estado ni el gobernador ni la vicegobernadora, lo cual también llama a la reflexión. De repente no ha asistido por lo que dijo el expositor Alejandro Indacochea, que La Libertad era la región con menor inversión pública. Las cosas hay que afrontarlas en forma positiva y debió estar acá para que escuche lo que piensa la sociedad civil y la empresa”, afirmó.