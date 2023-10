La Comisión de Presupuesto del Congreso de la República se comprometió en debatir la propuesta del Gobierno Regional de La Libertad para modificar la Ley de Presupuesto, que busca que el 20% del Fondo de Compensación Regional (Foncor) sea invertido, a partir de 2024, en gastos corrientes, lo que permitiría contratar a profesionales de los sectores salud y educación, así como mejorar escuelas y hospitales.

Debate

Este grupo de trabajo sesionó ayer en Trujillo con la presencia de los gobernadores de La Libertad, César Acuña; Áncash, Fabian Noriega; Moquegua, Gilia Gutiérrez; y Pasco, Juan Chombo.

Acuña, durante su intervención, solicitó que para el próximo año se permita a los gobiernos regionales destinar el presupuesto del Foncor para cerrar las brechas en salud y educación.

“Quisiera pedir a la Comisión de Presupuesto que el 20% del Foncor debe ser para gastos corrientes. Solamente, como ejemplo, tenemos S/ 800 millones en el presupuesto. El 20% significaría S/ 160 millones para gastos corrientes; con esos 160 millones podremos mejorar escuelas, centros de salud y, lo más importante, podremos contratar profesores, médicos y enfermeras. Hay centros de salud y postas médicas que no tienen enfermeras, no tienen médicos, no tienen equipamiento, y con esos recursos los gobernadores podríamos ayudar”, indicó.

PUEDE LEER: Critican visita de Dina Boluarte a Trujillo por falta de ofrecimientos

Brecha

El gerente del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Namay, confirmó que en este departamento se necesitan contratar a 8,500 profesionales en el sector salud, entre médicos, enfermeras y otros especialistas. Además, en educación, se tiene un déficit de 900 trabajadores, entre docentes y personal administrativo.

Agregó que ese presupuesto, además de ser invertido en estos dos sectores, también podría usarse para la compra de combustible, pues la Región está adquiriendo un poll de maquinarias para las diversas provincias.

José Jerí Oré, presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, dijo que la propuesta del gobierno regional será “considerada” para ser debatida.

Proyectos

En la sesión, César Acuña también expuso algunas de las obras que se ejecutarán el 2024. Entre los trabajos destaca la inversión de S/ 107 millones en el Hospital Elpidio Beróvides Pérez de Otuzco, de S/ 57 millones para mejoras en el sector educación y de S/ 56 millones en la ampliación del corredor norte-oeste, que unirá a Trujillo con el balneario de Huanchaco, y del óvalo Huanchaco hasta el acceso al aeropuerto “Carlos Martínez de Pinillos”.