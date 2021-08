El Perú recibió un millón de dosis de la vacuna contra el Covid-19 del laboratorio chino Sinopharm; a la región La Libertad, se supone que, desde el Ministerio de Salud (Minsa), deberían enviar unas 40 mil para aplicar segundas dosis, según lo confirmó el último viernes la gerente regional de Salud, Kerstyn Morote García.

Las vacunas llegarán en medio de la incertidumbre generada por el retraso en los envíos que afectó el avance de la inmunización ante la inminente tercera ola del nuevo coronavirus.

Sin miedo

Sabiendo que esta vez a la región llegarán más dosis de Sinopharm que las de Pfizer, desde el Colegio Médico de La Libertad, le exhortaron a la población a confiar en esta vacuna, teniendo en cuenta que su eficacia está demostrada. El decano de este Colegio Profesional, Wilmar Gutiérrez Portilla, confirmó que ningún médico falleció en la región tras recibir las dos dosis de la vacuna china.

“No hay una vacuna que haya demostrado una eficacia mucho mayor que las otras, todas están en un rango similar y la prueba grande es que el personal de salud hemos sido vacunados con las dosis de Sinopharm y las hospitalizaciones y las muertes han disminuido en aproximadamente un 90%, según el Minsa un 94%, en el Colegio Médico lo hemos estimado en un 90%. La eficacia de la vacuna es evidente, no entiendo por qué no desean vacunarse”, señaló.

Según el decano, hace dos meses se reportaron cuatro casos de médicos que presentaron síntomas compatibles con el nuevo coronavirus, sin embargo, no requirieron de la hospitalización

“Si tenemos médicos que se han contagiado, pero que no han necesitado hospitalizarse, son muy pocos. La reducción de los casos ha sido drástico, ha sido muy evidente; por eso es que nosotros instamos a que se vacunen, si no nosotros como personal de salud hubiéramos reclamado para que no nos pongan la vacuna, pues estamos en un contacto mayor con la población, además, sabemos de los estudios”, recalcó.

Sin bajar la guardia

Efectivamente, la vacuna no te hace inmune al contagio del nuevo coronavirus. Al respecto, el representante de Salud Pública, del Colegio Médico de La Libertad, José Cabrejo Paredes, mencionó que los protocolos de bioseguridad se deben cumplir sin ninguna excepción.

“La vacunación es importante, pero debemos recordar que esta vacuna no impide que nos infectemos, por tanto, vacunados y no vacunados seguimos contagiando y no hay que bajar de la guardia. Quitémonos de la cabeza que si yo me vacuno, ya puedo quitarme la mascarilla e ir a reuniones sociales. Esta enfermedad ha venido para quedarse, entonces tenemos que ir tomando medidas hasta encontrar realmente la vacuna que impida que nos enfermemos, por ahora impide que nos complique; eso no quiere decir que la vacuna sea mala, sino que esta vacuna no está preparada para evitar que nos enfermemos”, afirmó.

Mayor control

En la región todavía no se ha detectado ningún caso de la variante Delta del nuevo coronavirus, pero su propagación en esta zona del norte del país originaría la temible tercera ola que podría ser aún más letal que las registradas entre marzo y julio del 2020 y 2021.

Es más, por 20 semanas consecutivas, en La Libertad se ha registrado un descenso en la cifra de fallecidos y casos nuevos; no obstante, las autoridades del Colegio Médico de La Libertad, espera que se intensifiquen las acciones en mercados y en unidades de transporte público.