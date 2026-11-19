Urgente. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a través de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) Trujillo y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) Trujillo, Víctor Larco Herrera y La Esperanza, conformó un Comité de Crisis Interinstitucional durante una reunión de coordinación con representantes de instituciones de su circunscripción, con el propósito de evaluar y monitorear los posibles efectos del Fenómeno El Niño (FEN) y adoptar medidas preventivas que contribuyan al normal desarrollo de la Segunda Elección Regional (SER) 2026.

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La reunión contó con la participación de Yury Ponte Córdova, jefe de la ODPE Trujillo; Isaac Barrera Alcántara, de la ODPE Víctor Larco Herrera; y Geison Álvarez Flores, coordinador de Operaciones de la ODPE La Esperanza. La sesión fue encabezada por Angélica Pérez Capurro, representante de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) Trujillo.

Asimismo, asistieron representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en La Libertad, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Provías, la Autoridad Local del Agua (ALA) Moche, Virú y Chao, la 32.ª Brigada de Infantería del Ejército Peruano y el Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo.

Los principales temas abordados fueron la identificación de posibles riesgos por lluvias intensas, deslizamientos y afectaciones en las vías de comunicación, así como la evaluación de las condiciones de infraestructura, accesibilidad y seguridad de los locales de votación.

Asimismo, se analizaron las medidas preventivas necesarias para garantizar el desplazamiento del personal electoral, la distribución del material electoral y el adecuado acondicionamiento de los locales, a fin de asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo 6 de diciembre en las provincias de Trujillo, Virú, Otuzco y Julcán.

Además, se establecieron mecanismos de coordinación y seguimiento entre las instituciones participantes, a fin de contar con información oportuna y adoptar acciones frente a cualquier eventualidad que pudiera comprometer el desarrollo de la jornada electoral.

Las tres Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) continuarán realizando reuniones periódicas del Comité de Crisis Interinstitucional para monitorear las condiciones de riesgo en sus respectivas circunscripciones, coordinar acciones preventivas y fortalecer el trabajo articulado con las autoridades. Estas acciones permitirán adoptar medidas oportunas para contribuir al adecuado desarrollo de la Segunda Elección Regional 2026.