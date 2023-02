Las continuas lluvias que han caído en la costa y sierra de la región en los últimos días han puesto en alerta a las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) de La Libertad, así como a representantes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Autoridad Nacional del Agua (ANA), Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y al mismo gobierno regional.

Si bien la situación no es como la de marzo de 2017, cuando varios huaicos inundaron Trujillo y fuertes lluvias causaron estragos en otras provincias de la región, el objetivo es estar alertas ante cualquier desastre y minimizar los daños que este pueda causar.





Alerta

Frente a este escenario, las autoridades pertinentes ofrecieron ayer una conferencia en la sede de Indeci en Trujillo.

El representante de Imarpe, Víctor Rebaza, afirmó que pese a las altas temperaturas y a las lluvias pronosticadas esta semana, es “improbable” que se presente un fenómeno de El Niño para este año, pues el calentamiento del mar no será constante y volverá a la normalidad en los siguientes días.

Indeci también descartó un nuevo fenómeno de El Niño para este 2023 y pidió a la población confiar en los pronósticos de las autoridades correspondientes.

Ayer, el Senamhi informó que del 21 al 23 de febrero se producirán lluvias en la costa norte de La Libertad. Agregó que en la sierra, como en la provincia de Sánchez Carrión, caerá además nieve y granizo.

En Trujillo, para hoy se espera una temperatura máxima de 28° C y una mínima de 21° C, mientras que en Chepén el termómetro marcará una máxima de 31° C y una mínima de 22° C.

En la sierra los pronósticos son diferentes. Habrá lluvias moderadas en localidades como Cascas y Huamachuco. En Quiruvilca y Salpo se esperan “lluvias fuertes” por la tarde.

“Si bien el cauce de los ríos ha comenzado a decrecer, estamos en el corazón de la temporada. En Carabamba (Julcán), por ejemplo, hubo una afectación la semana pasada por la granizada que cayó”, indicó el director de Indeci La Libertad, Hipólito Cruchaga Mercedes.

En esa misma línea, el funcionario resaltó que es muy importante que las autoridades estén prepararadas para atender una emergencia. “Es normal que en estos tiempos el clima tenga ese comportamiento. Afortunadamente no será extraordinario, pero sí normal”, agregó.

Entre las recomendaciones que ha hecho Indeci, precisó Hipólito Cruchaga, figuran “limpieza de cunetas, drenes y canales de regadío, limpieza de techos y asegurar evacuación de las aguas pluviales hacia la calle y plantear el encausamiento de las aguas (rutas del agua) para evitar su laminación en las ciudades”.

También se ha pedido la instalación de las plataformas de Defensa Civil y Grupo de Trabajo, conformación de brigadas de voluntariado, así como dispobibilidad de arena en las ciudades.