Los jueces de la Sala contra la Extorsión y Delitos Conexos de la Corte Superior de Justicia de La Libertad ratificaron el pedido de prisión preventiva de 36 meses contra los investigados por el secuestro del empresario Jens Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes, ocurridos el pasado 30 de agosto, en la avenida Húsares de Junín, cerca al Centro Histórico de Trujillo.

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Se trata de Ángel Bocanegra Linares, Frank Quezada Cruz, Roy Bocanegra Marreros, Joyce Bereche Maco y Julio Zavaleta Quezada. Todos ellos son considerados presuntos integrantes de la organización criminal “Los Pulpos”, cuyo cabecilla, Johnson Smith Cruz Torres, conocido como “Jhonsson Pulpo”, fue capturado días después del hecho delictivo y hoy está preso en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao.

Las víctimas mortales de este cruento ataque fueron Farhad Monzón Lingán, Nadia Urtecho Rodríguez, Luis Rojas Ramos y Christopher García Álvarez. Sus familiares exigen que caiga todo el peso de la ley contra los que resulten responsables.