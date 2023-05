Los alcaldes cuyos distritos se abastecen de los servicios de agua y alcantarillado que brinda la empresa Sedalib no participaron de la mesa de trabajo que se realizó en Trujillo con la intención de reducir las elevadas tarifas que los ciudadanos están obligados a pagar a esa compañía.

La cita, en la que participaron representantes de Sedalib, de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y del Proyecto Chavimochic, se convocó para buscar los mecanismos legales que podían aplicarse para una probable disminución de los costos, ya que el 2022 se aprobó el aumento de los precios que regirán hasta el 2026.

“La tarifa fue aprobada el 2022, pero nadie dijo nada, incluido el alcalde hoy de Trujillo (Arturo Fernández) y que antes estuvo en Moche. Ningún alcalde de esa época hizo nada”, indicó el consejero regional Robert de la Cruz, quien coordinó la mesa de trabajo.

No hay interés

El concejal, asimismo, cuestionó que los actuales burgomaestres no hayan asistido a esta reunión, pues las elevadas tarifas afectan a todos los pobladores de sus distritos.

“Convoqué a todos los alcaldes distritales y he invitado al alcalde provincial (Arturo Fernández) y no ha ido, le interesa más el show. Salvo La Esperanza y Florencia de Mora, que mandaron representantes, yo pienso que a los demás alcaldes no les interesa, porque no ha habido ninguno”, indicó.

Robert de la Cruz afirmó que se volverá a convocar a los alcaldes para una próxima mesa de trabajo. También se citará a los colegios profesionales, a representantes de Sedalib y de la Sunass.

“Si bien es cierto la tarifa ya se aprobó, también la ley dice que se permite hacer una reevaluación, para ver si la tarifa se puede bajar, y si no se pudiera tenemos que estar preparados con alguna propuesta seria para poder proponer una rebaja el año 2026″, afirmó.