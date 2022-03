Este viernes en Lima, el presidente Pedro Castillo Terrones y su ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea Choquechambi, recibirán al gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel y a los congresistas de la región para evaluar el destrabe de la tercera etapa del proyecto especial Chavimochic.

La reunió se realizará a las 8 de la mañana y podría ser definitiva para ver si el Ejecutivo accede o no, a negociar con la empresa concesionaria y resolver la paralización de más de cinco años del proyecto de irrigación.





Una salida urgente.”La sociedad civil está atenta a esta situación, dado que el Gobierno Central no ha sido capaz de solucionar un problema que le va a brindar mucho trabajo, no solo a La Libertad, no solo a Trujillo, a todo el Perú. La mayor parte que ha llegado a trabajar a Virú, de más de 150 mil personas, más del 50% son de otras regiones y esta es una posibilidad para lograr más de 100 puestos”, aseguró el vicegobernador Ever Cadenillas Coronel.

Las autoridades de la región y el sector agroindustrial esperan que desde el Gobierno Central cumplan con acelerar el reinicio de los trabajos y demuestren el compromiso que el primer ministro Aníbal Torres expuso durante la solicitud del voto de confianza en el Congreso.

Como se sabe, en los más de siete meses del gobierno de Pedro Castillo, el tema de Chavimochic III ha quedado relegad. Según el gerente general del Proyecto Especial Chavimochic (PECH), Edilberto Ñique Alarcón, se han realizado gestiones para destrabar las obras, desde el Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Gobierno Regional La Libertad, firmado en julio del 2020.

“Con la culminación de la Presa se generará 150 mil puestos de trabajo, habilitarán al sistema de riego de 30 mil hectáreas, se obtendrán US$ 1,300 millones anuales de divisas adicionales y US$ 450 millones en inversiones privadas adicionales, 100 millones de soles en ingresos familiares, así como el abastecimiento de agua potable para el 100% de la población de Trujillo y distritos”, mencionó.





Se pronuncian

La Agencia Regional de Desarrollo de La Libertad, que agrupa a instituciones de las cuatro hélices, Estado, empresa, academia y sociedad civil organizada de la región La Libertad, exhortó, a través de un pronunciamiento, al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, actual concedente en representación del Gobierno, tomar urgentemente la decisión política para reiniciar su actividad constructiva, operación, mantenimiento y expansión agrícola proyectada.

“En la actualidad el arbitraje está llegando a su fin y será materia de un laudo, pronunciamiento de los árbitros que no beneficiará a ninguna de las partes y menos a la Región La Libertad ni al Perú; y peor aún, podría llevar a la caducidad del contrato original, trayendo abajo toda su estructura financiera, préstamos y aportes privados con las consiguientes demandas judiciales que paralizarían por 10 años más toda acción y nos quedaríamos con un proyecto trunco”, expresaron.

Todo depende únicamente del gobierno de Pedro Castillo, ya la Concesionaria, mostró su predisposición para postergar la lectura del laudo arbitral y retomar los trabajos en la presa Palo Redondo.





Medida de lucha

El consejero regional, Greco Quiroz Díaz, aseguró que esperarán un resultado positivo frente a la paralización de Chavimochic III. Agregó que el paro regional contra el Gobierno no está descartado.

“De no darse una solución en este diálogo que se está anunciando entre todas las partes y, ya con la voluntad política del presidente Pedro Castillo de convocar a esta reunión, ahí sí considero que continuará el paro”, mencionó.