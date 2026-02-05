La ciudad de Otuzco, en la re será mañana, viernes 5 de enero, escenario de una marcha pacífica para exigir justicia por dos asesinatos ocurridos el año pasado y pedir explicaciones sobre la liberación de un presunto delincuente vinculado al robo de motocicletas.

La medida es organizada por las federaciones distrital y provincial de rondas campesinas de Otuzco, así como por la Ronda Campesina Justicia y Libertad, del caserío de Santa Rosa.

La concentración de las personas participantes iniciará a las 9 a.m., en el complejo Ramón Castilla. Luego se recorrerá las principales calles de la Capital de la Fe.

“Esta movilización se realiza para exigir justicia verdadera y sanción ejemplar por el asesinato de Elmer Rosas Pérez y Elkin Rosas Rojas, [ambos] ocurridos en la ciudad de Otuzco el 8 de octubre de 2025”, se indica en la convocatoria.

En el documento también exigen a la jueza Nalali Cajusol Bravo “se pronuncie por la liberación rápida [...] de un delincuente apodado ‘Jhonpolasho’, que fue intervenido por la Policía Nacional robando motos”, en la capital de la provincia andina.