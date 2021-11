No retroceden. Mientras que las autoridades que representan el Ejecutivo todavía no han girado la mirada hacia la región La Libertad para intervenir en el conflicto que se ha generado por el paro regional que acatan los ronderos, estos últimos decidieron seguir firmes en su medida de lucha y ayer mantuvieron bloqueadas las carreteras de acceso a la sierra por segundo día consecutivo.

Es más, Pablo Haro Quispe, presidente de la Asociación de Rondas Campesinas de la región La Libertad, reveló que a la protesta se están sumando los “hermanos” agricultores y pidió que otras familias afectadas por el incremento de precios en fertilizantes, pesticidas e insecticidas se plieguen al paro, ya que desde su punto de vista esta es la única oportunidad que tienen para hacerse escuchar y reclamar por una mejor atención del Estado.





AFECTADOS

A pesar de que en esta ocasión las personas que tuvieron que trasladarse a la sierra o llegar a Trujillo tomaron ciertas precauciones para estar a tiempo en su destino, poco pudieron hacer para evitar los piquetes de ronderos que bloqueaban las vías.

En efecto, de acuerdo a la información de la Policía Nacional y reportes del personal de Defensa Civil, se informó que los manifestantes obstruyeron la carretera Otuzco-Quirihuac y el sector de Simbal y Shirán. Lo mismo ocurrió con el tramo que va de Otuzco a Shorey .

En Huamachuco las vías que dan acceso Callacuyan, Yamobamba y La Colpa permanecían bloqueadas. La carretera La Cuchilla y Sausacocha también estaba cerrada.

Y, tal como ocurrió el lunes, ayer cientos de ciudadanos tuvieron que caminar o hacer trasbordo para que a través de rutas alternas puedan llegar a su destino.





ADVERTENCIA

Los representantes de los ronderos manifestaron ayer que se reunirán para que las bases en las 12 provincias de La Libertad tomen la decisión de radicalizar su medida de lucha y tomar varios puntos de la Carretera Panamericana Norte (CPN). Al cierre de este informe, eso todavía no había sucedido.

Otro punto que sí dejaron en claro fue que el último lunes cuando fueron convocados por las autoridades locales a entablar una mesa de diálogo, no “patearon el tablero” como se está informando, ya que el “diálogo nunca se dio”, pues la reunión en la Casa del Gobierno Regional de La Libertad jamás se inició.

“No pateamos el tablero y no hemos roto el diálogo, porque el diálogo nunca se entabló. Ni siquiera nos saludamos cuando estuvimos en ese ambiente que era muy reducido y no permitían el ingreso de más dirigentes. Solo había espacio para cinco y somos más de 40″, precisó.

El dirigente dijo que el paro regional sigue de forma indefinida y los piquetes se encuentran en puntos estratégicos de las carreteras y constantemente son relevados por nuevos “compañeros” que se van sumando a la medida de lucha.

Pablo Haro dijo, además, que la protesta no tiene ningún tinte político, como lo quieren hacer parecer algunos personajes y reveló que “hermanos agricultores” se están sumando al paro regional para hacerlo más contundente.

“Es ahora o nunca para hacernos escuchar y creo que todos debemos sumarnos al paro”, enfatizó.

El dirigente indicó que al cierre de este informe ninguna autoridad del Ejecutivo se ha comunicado con él, para confirmar si viajarán a la región La Libertad.

“No vamos a asistir a ninguna mesa de diálogo si no está presente el presidente de la República, Pedro Castillo, o la premier, Mirtha Vásquez. No nos vamos a reunir con directores ni técnicos que no tiene poder de decisión”, aseguró.

YA CUMPLIMOS

Por su parte, la prefecta de la región La Libertad, Carolina Velasco Nalvarte, manifestó que tiene toda la predisposición para volver a sentarse con los dirigentes de los ronderos y entablar la mesa de diálogo.

“Ya le hemos cursado una carta al señor Pablo Haro indicando que nos precise fecha y hora para volver a reunirnos y empezar a ver punto por punto el pliego de reclamos. Nosotros como Prefectura ya hemos cumplido también con enviar oficios a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para comunicarles del pedido de los ronderos; pero no soy yo la que decide si ellos vienen o no, eso lo ve Lima”, sentenció.





PLIEGO DE RECLAMOS

Entre los puntos que exigen los ronderos están: reducir precios de fertilizantes, intervenir en la contaminación del río Moche, implementación de las rondas en las 12 provincias; presupuesto para el Hospital Leoncio Prado en Sánchez Carrión, y viabilidad técnica para hospitales de Virú y Pataz, entre otros.