Yuri Rosales Rodríguez, secretario general regional del Apra en La Libertad, aseguró que los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que convocaron a una asamblea extraordinaria para formar un comando de acción en Trujillo solo buscarían agravar la crisis que atraviesa el partido de la estrella. Para el también abogado, esta asamblea, en la que sería removido del cargo, no tendría sustento legal.

“Extraoficialmente he tomado conocimiento que un grupo del CEN (Comité Ejecutivo Nacional) ha tomado un acuerdo para pretender hacer una asamblea regional a pedido de unos compañeros que de ilustres no tienen nada, porque las bases no los conocen, no trabajan por el partido. Lo que quiere hacer el CEN no es más que usurpar funciones y vamos a tomar las medidas correspondientes ante la instancia debida en el partido”, indicó.

Aseguró que el Apra, a pesar de haber perdido la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, mantiene una estructura vigente. En ese sentido, Rosales afirmó que las decisiones para realizar cambios en las secretarías del partido le corresponden únicamente a la Secretaría Nacional de Organización.

“Todo aquel que haga algo y no esté regulado por nuestros estatutos son personas no gratas, porque no hacen más que buscar un escándalo. Nosotros estamos visitando casa por casa a los militantes, porque nuestro objetivo es reinscribir al partido, más allá de alguna postura electoral, porque hay que decirlo, detrás de todo están los que supuestamente se creen candidatos, pero los invito a trabajar por la reinscripción”, afirmó.