Las polémicas declaraciones del electo alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, cuestionando a los servidores ediles y anunciado purgas en la institución, generaron la respuesta de los trabajadores.

El secretario general del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), Charles Paredes, informó que los integrantes de esta dependencia municipal declararon persona no grata al burgomaestre elegido para el periodo 2023-2026.





Las razones

El dirigente señaló que Arturo Fernández les faltó el respeto a todos los trabajadores del Segat, pues les habría dicho “parásitos” durante la campaña electoral. Por ello, lo declararon persona no grata y le exigen que cuando asuma el cargo les pida disculpas púbicas.

“Desde ya le decimos al señor alcalde que él debe tener mucho cuidado al tratar de dirigirse a los trabajadores. En el Segat no trabajan parásitos, hay personas que tienen hijos, tienen una carga familiar y todos merecemos respeto. Estamos descontentos, en desacuerdo con sus declaraciones, por eso pedimos que él pida disculpas públicas antes de ingresar al Segat”, dijo.

Como se sabe, Arturo Fernández ha sido muy crítico con los trabajadores de esa dependencia, porque asegura que apoyaron la campaña del apepista José Ruiz a la alcaldía de Trujillo.

Charles Parades no negó que algunos servidores hayan apoyado esa candidatura. No obstante, afirmó que quienes participaron lo hicieron fuera del horario de trabajo.

“Si él quiere denunciar a algún trabajador, que lo haga por cualquier conducto regular, pero no insultando a los trabajadores”, acotó.

En el Segat laboran unos 1,000 trabajadores y con la llegada del burgomaestre electo al interior de esa dependencia se habla de posibles despidos. Al respecto, el dirigente indicó que esto no podría darse, porque para ello se deberían seguir procesos. “El señor no es emperador, no es dueño de nada acá, el señor a partir del primero de enero es el primero trabajador municipal, pero no puede hacer lo que quiera ni botar a nadie”, aseveró.

Sobre los posibles despidos también se pronunció el secretario del Sindicato de Empleados Municipales de Trujillo (Semut), Ulises Rodríguez. Él dijo que Arturo Fernández no puede despedir a los servidores ediles arbitrariamente, pues existen “procedimientos administrativos que evalúan la supuesta inconducta del trabajador”.

Agregó que “preocupan” las declaraciones que hace respecto a que existe corrupción en la comuna, debido a que el electo burgomaestre no presenta pruebas de sus acusaciones.

“No queremos llegar al nivel de la confrontación con el próximo alcalde, pero es un poco preocupante lo que expresa sobre nuestra institución, yo he exhortado a los funcionarios para que salgan a decir que el señor alcalde electo, en todo caso, muestre pruebas”, señaló.