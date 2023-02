El Sindicato de Trabajadores de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo denunciará ante el Ministerio Público al alcalde en licencia, Arturo Fernández Bazán, y a su primer regidor, que lo está reemplazando en el cargo, Mario Reyna Rodríguez, por el presunto delito de difamación.

Al ‘golpe’ que le darían los servidores ediles, se suma la renuncia del gerente del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), Norberto Escobedo Loyola, quien dejó el cargo en plena crisis financiera de la institución, que motivó que los trabajadores evalúen acatar una paralización a partir del miércoles.





Acusación

Carlos Bocanegra, secretario general de los trabajadores de seguridad ciudadana, informó que les enviaron cartas notariales a Arturo Fernández y Mario Reyna por las declaraciones que habrían dado el pasado 10 de enero. El sindicalista aseguró que las autoridades ediles habrían dicho que en seguridad ciudadana habría “delincuentes, extorsionadores y vagos”.

Ante estas ofensas, aseveró que mañana estaría ingresando a la Fiscalía la denuncia contra ambas autoridades ediles.

“Ya les hemos enviado las respectivas cartas notariales a los señores, ahora estaremos ingresando la denuncia penal, que ya está viendo el asesor. Los señores no se han disculpado públicamente y así como nos han ofendido, tendrán que mostrar algún tipo de prueba (de que son delincuentes y extorsionadores), si no ya seguiremos con los actos que corresponden de acuerdo a ley”, acotó.





Se va

Ayer también se conoció que el gerente del Segat, Norberto Escobedo, le presentó su renuncia irrevocable al alcalde encargado, Mario Reyna. En el documento indica que desde que asumió el cargo -el 7 de enero- a la fecha, la situación en la que encontró a esa entidad “no ha cambiado, básicamente por problemas de carácter financieros insostenibles, inmanejables”.

“El Segat no genera recursos propios y sus planes, objetivos y metas están condicionadas a la disponibilidad presupuestal, provenientes de la recaudación y entrega oportuna por parte del ente recaudador hacia el Segat, que hasta la fecha no se ha cumplido a plenitud. Agravado todo ello por una inadecuada política no planificada de acopio extradomiciliario de los residuos sólidos de la ciudad, situación que se pretendía corregir con medidas inmediatas; pero que no cuentan con el respaldo de los decisores políticos”, indica.

Esta salida se da cuando los trabajadores de esa entidad habían dado un plazo de 48 horas para que se les pague las bonificaciones pendientes. Los encargados de la limpieza de Trujillo indicaron que suspendieron sus protestas anunciadas para ayer y hoy porque hubo un acuerdo de pago. Agregaron que de no concretarse, a partir de mañana podrían dejar de laborar.

Sobre la posible paralización, el alcalde encargado, Mario Reyna, anunció que para evitar que la ciudad se afecte por la falta de recojo de basura, planteará en sesión de concejo que las compactadoras del Segat pasen a ser operadas por el área de Servicios Generales, para que los trabajadores de esa dependencia se encarguen de recoger los desperdicios de la ciudad.