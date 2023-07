Ronald Grados Rebaza, coordinador de la Macro Región Norte de la Unión Gremial de Transportistas de La Libertad, señaló que situación podría complicar crisis en país. Advirtió un inminente perjuicio económico Los transportistas definitivamente no participarán en las protestas anunciadas contra el Gobierno de turno.

Ronald Grados Rebaza, coordinador de la Macro Región Norte de la Unión Gremial de Transportistas de La Libertad, señaló que no respaldarán esta medida de lucha y que las actividades continuarán con total normalidad, a menos que los afecten con el bloqueo de carreteras.

Según indicó, el sector Transporte no apoya esta iniciativa vinculada a temas de índole político. “A nivel nacional hay un sector que está reclamando elecciones, otros reclaman el retorno de Castillo, total que no se sabe, son diferentes posiciones, pero en definitiva como transportistas no vamos a participar en esto, a nivel nacional ningún transportista va a participar en ello.

En Trujillo, igualmente, los gremios de transporte no han efectuado ningún pronunciamiento y, por lo tanto, se va a trabajar normalmente”, indicó. El representante de los transportistas mencionó que si se radicalizan las protestas, propiciarían un escenario difícil para los peruanos porque habría un nuevo perjuicio económico.

“Estamos viendo que la economía se mantiene, pero aun así, paralizaciones de esa naturaleza va a significar perjuicio económico, pero en vamos a continuar trabajando”, añadió.