El Club Libertad reafirmó la propiedad del terreno que ocupa en el Centro Histórico de Trujillo y aseguró que el municipio provincial no ha iniciado ningún proceso de expropiación en ese espacio, tal como dijo el alcalde Mario Reyna Rodríguez.

Lo dijo

En noviembre de 2024, el burgomaestre informó que a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano iniciaría los trámites para expropiar el terreno porque ahí edificarían la Plaza Cultural de la Marinera.

Dos meses después, directivos del Club Libertad hicieron una conferencia de prensa para negar que la comuna haya iniciado algún proceso de ese tipo. También afirmaron tener la propiedad del terreno.

“La municipalidad sí tiene dentro de sus facultades expropiar un inmueble, terreno, hasta muebles, pero hay que cumplir ciertos requisitos. No se puede expropiar cualquier cosa y de acuerdo a nuestra verificación, estos requisitos no se cumplirían. No tenemos ninguna solicitud ni demanda de expropiación”, indicó José Félix de la Puente, vicepresidente del Club Libertad.

El directivo también dijo que cuentan con la documentación que acredita que el espacio en litigio les pertenece.

“Este terreno sí es del Club Libertad y esto ocurre desde 1890. Ya van más de 130 años de propiedad ininterrumpida y con título de propiedad correcto, sin ningún tipo de violencia”, dijo.

Detalló que adquirieron ese espacio en dos tiempos: en 1890 se compró la mitad del terreno y en 1893 la otra parte. “Aquí están los documentos que pueden certificarlo, estos documentos son testimonios públicos que provienen del Archivo Regional de La Libertad. En su momento se hizo el trámite en los correspondientes notarios de esas épocas y generaron las escrituras públicas”, afirmó.

De esta manera, rechazó las afirmaciones de la Municipalidad Provincial de Trujillo, que reclama como suyo este espacio situado entre los jirones San Martín y Bolognesi, y la avenida España.

No va

En otro momento, el presidente del Club Libertad, Fernando Burméster, confirmó que el concurso nacional e internacional de marinera lo realizarán en el Callao. Esto, según dijo, porque en Trujillo el municipio no le brinda las facilidades para que obtengan los permisos.

Además, aseguró que los gastos en esta ciudad son mayores, pues el coliseo Gran Chimú no se encuentra en condiciones para recibir a los visitantes y por ello necesitan hacerle varios arreglos.