Trujillo todavía no es prioridad para el gobierno de Pedro Castillo Terrones. Ayer, a través del Consejo de Ministros se aprobó la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao por un plazo de 45 días con el objetivo de luchar contra la delincuencia. En La Libertad, congresistas y autoridades locales y regionales lamentaron que una vez más la ciudad quede relegada.

Cuestionan

El gobernador Manuel Llempén Coronel aseguró que la problemática que se vive en La Libertad por la inseguridad ciudadana fue expuesta en cinco reuniones ante el exministro del Interior Avelino Guillén. Además, precisó que el presidente Pedro Castillo también participó en una de esas reuniones, y por eso le sorprende la decisión del Gobierno. “He tenido cinco reuniones con el exministro Avelino Guillén, una de ellas en Palacio de Gobierno y con el presidente de la República, y la decisión que se tomó es que se aprobaría la emergencia en Consejo de Ministros, han pasado más de un mes y medio y realmente no se ha conseguido absolutamente nada”, indicó.

Llempén no es el único que se sintió defraudado por el Ejecutivo. El alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, aseguró que ahora todo irá desde cero, y lamentó la “desidia del Ministerio del Interior”.

“Me he reunido con los dos últimos ministros del interior y prácticamente no hemos avanzado en nada respecto a la seguridad ciudadana. Le expuse la problemática, pero al final no se han tomado acciones, retrasa y por eso que vamos a insistir para que los ministros nos visiten”, indicó.





Rechazo

Para la congresista Magaly Ruiz está claro que “el gobierno está viendo la inseguridad ciudadana desde un punto de vista centralista, como si la inseguridad ciudadana fuera solo un tema de Lima y callao, cuando en mi región los índices de inseguridad ciudadana son más altos”.

El congresista Diego Bazán Calderón refirió que buscará una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, para poner en agenda esta demanda.