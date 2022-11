La ciudad de Trujillo mostró su peor cara desde que José Ruiz Vega asumió la alcaldía. Ayer, el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) no recogió más de 600 toneladas de residuos sólidos. No hay combustible para recorrer los 59 territorios vecinales, además, las deudas con los trabajadores no son saneadas. El Segat ha tocado fondo.

El caos

Así es como los jirones del centro histórico de Trujillo amanecieron inundadas de basura. En el segundo día de paralización, los trabajadores de este organismo público descentralizado (ODP) afirmaron que la gestión provincial de Trujillo los ha abandonado. Charles Paredes, secretario del Sindicato de Trabajadores del Segat, afirmó que el alcalde José Ruiz es responsable de la crítica situación de esta entidad y del caos que hay en la ciudad.

“Esta es una suspensión de labores porque no hay combustible, los conductores y auxiliares vienen a laborar y no encuentran el combustible. El Segat ha tocado fondo y se está dejando de recoger un promedio de 650 toneladas diarias de residuos sólidos. No se está pagando el CTS, la ONP, la AFP, ni los seguros, sin embargo, a nosotros nos descuentan mensualmente”, afirmó.

Son 1,000 los trabajadores del Segat que no moverán un dedo hasta que se transfiera al menos 6 millones de soles desde la Municipalidad Provincial de Trujillo para paliar este desastre.

NEGATIVO. Los turistas y transeúntes que llegaron al centro de Trujillo para recorrer el paseo peatonal, conocer las casonas, visitar la catedral o la Plaza de Armas de Trujillo y museos, tuvieron que sortear la basura y soportar el mal olor que de ellas emana.

“Le pedimos al Ministerio del Ambiente que tome cartas en el asunto porque Trujillo se está inundando de basura y no es responsabilidad de los trabajadores. No hay combustible para laborar”, añadió Paredes.

Lío político

De momento, el alcalde José Ruiz Vega no se ha pronunciado sobre esta crisis que golpea fuertemente a la “Ciudad de la Eterna Primavera”. Lo único que se supo es que tendría “la intención” de asegurar la transferencia de una subvención de más de 2 millones de soles al Segat. Pero los trabajadores de esta entidad aseguran que no confían en él porque no cumplió con un acuerdo que, supuestamente, debió evitar esta situación.

Ahora, quien sí se pronunció fue el electo alcalde, Arturo Fernández. La autoridad llegó hasta la puerta del local principal de Alianza para el Progreso, ubicado en la urbanización San Andrés de Trujillo, y dejó varias bolsas con basura. Luego, otros ciudadanos lo imitaron y se sumaron a la iniciativa del todavía alcalde del distrito de Moche.

Según Fernández, el partido de César Acuña Peralta es el responsable de esta crisis que se vive en la provincia de Trujillo.

“Tenemos que devolverle la basura a un partido político que nos la deja en las calles. César Acuña es el responsable, él decía que voten por José Ruiz y por eso ahora aquí está su basurita”, afirmó.

Por esto, Óscar Acuña Peralta, dirigente regional de Alianza para el Progreso y hermano de César Acuña, llegó al local y no podía creer la medida radical adoptada por Arturo Fernández. A cambio, fue impactado con una bolsa de basura en el rostro mientras declaraba que el alcalde José Ruiz ya no era militante de Alianza para el Progreso y que su hermano César Acuña todavía no asumía el cargo de gobernador regional.

“Lo que tú (Arturo Fernández) haces está mal. César Acuña no tiene nada que ver porque él no es alcalde de Trujillo. Además, José Ruiz ya no pertenece a APP”, aseguró.

Una salida

Ayer por la tarde, un cargador frontal y un camión recorrieron algunas avenidas de la ciudad de Trujillo con el objetivo de recoger la basura.

Para el decano del Colegio de Economistas de La Libertad, Carlos Pastor Casas, este tipo de eventos hace que Trujillo esté muy lejos de ser la segunda ciudad del país.

“La municipalidad no ha sabido asignar los recursos que captan al Segat. No es justo que sean varios días sin que se recoja la basura. Definitivamente, eso se llama incapacidad política. También hay un llamado de atención a los técnicos, se debe priorizar las necesidades que tiene nuestra sociedad. Éramos la segunda ciudad, ahora nos lleva ventaja Arequipa y Piura”, indicó.

El economista mencionó que la ciudadanía no se puede perjudicar por la incapacidad de funcionarios o políticos que demuestran no estar preparados para asumir la responsabilidad de conducir una ciudad.

“Los gremios profesionales tenemos que estar a la orden. Al margen de cualquier simpatía política o ideológica, se tiene que diagnosticar la situación y dar alternativas objetivas para beneficio de nuestra ciudadanía. El hecho de que podamos dar algunas propuestas partiendo de alguna diferencia no quiere decir que estemos en contra, simplemente estamos actuando de manera técnica”, señaló.

En ese sentido, consideró que es importante que las próximas autoridades le dejen el trabajo técnico a funcionarios calificados. Añadió que no se debe mezclar con lo político.