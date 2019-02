La Odecma investiga a los jueces del Segundo Colegiado

Síguenos en Facebook

Tras el revuelo causado por la absolución de los 24 presuntos integrantes de la organización criminal “Los Pulpos”, la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) ha dispuesto investigar al colegiado que emitió dicha sentencia.

Al respecto, los magistrados del Segundo Juzgado Penal Colegiado cuestionaron duramente al fiscal a cargo de la investigación, William Rabanal, indicando que no presentó pruebas contundentes.

Ante el cuestionamiento por el fallo que absuelve a los presuntos integrantes de “Los Pulpos”, los magistrados en cuestión recalcaron que no pueden sentenciar sin pruebas, y criticaron la labor fiscal.

“El trabajo del doctor William Rabanal Palacios es deficiente, hace mal a la sociedad ese tipo de fiscales que solamente se conforman con conseguir prisiones preventivas y no se preocupan de traer pruebas suficientes (...). Nosotros no podemos condenar a personas a las cuales no se les ha probado”, dijo el magistrado Juan Cubas Bravo.

El día anterior, el fiscal Rabanal cuestionó el fallo del Colegiado, al señalar que hay escuchas telefónicas donde esta gavilla coordina diversos actos delictivos.

Cubas Bravo explicó que en unas de las interceptaciones no se ha logrado determinar que uno de los interlocutores sea el apodado “Llaverito”.

Además, los jueces dijeron no sentir temor ante la investigación que ha iniciado la Odecma.

En tanto, la congresista Gloria Montenegro ha solicitado un informe sobre dicho fallo a las cabezas del Poder Judicial y Ministerio Público en La Libertad.