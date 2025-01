El recuerdo de los severos daños que causaron las lluvias y huaicos en 2017, con el fenómeno El Niño costero, y los estragos provocados por el ciclón Yaku, en 2023, aún están frescos en la memoria de muchas familias que radican en las provincias de la costa liberteña. Por esas razones, cada vez que se registran precipitaciones constantes, tal como está sucediendo actualmente, las alarmas se encienden.

Voz experimentada

Sin embargo, para calmar un poco las aguas, ayer el especialista en Oceanografía y docente de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) Gustavo Iwanaga Reh señaló que las lluvias que se están registrando hoy en día en Trujillo son de trasvase (de la sierra a la costa) y no tienen nada que ver con un posible fenómeno El Niño.

El especialista también descartó que estas precipitaciones puedan activar alguna quebrada en Trujillo.

“Ahora mismo la sierra está en temporada de lluvia y lo que nos toca a nosotros en la costa, es, por decirlo de alguna manera, la cola de esas lluvias. No son precipitaciones de alta intensidad, pero eso no significa que la población no deba estar preparada. Ojo, la prevención siempre debe estar presente, pero lo de ahora no es para alarmarse. Esto no tiene relación alguna con el evento de El Niño. Que se activen quebradas o nos caiga un huaico, es una alarma que no tiene fundamentos”, afirmó.

Recomendación

No obstante, Gustavo Iwanaga pidió a la población estar siempre preparada, ya que una lluvia de poca intensidad, pero que se prolongue por algunas horas, puede afectar una vivienda cuyos propietarios no han hecho ninguna prevención.

“Aquellos que han notado alguna gotera en sus techos o algún problema por el estilo tienen que realizar las mejoras correspondientes, porque siempre vamos a tener lluvias. Hay que mejorar los techos, colocar las calaminas, verificar la fuga de agua de las azoteas. Eso es algo cotidiano que se tiene que hacer”, sostuvo.

El catedrático también se dirigió a las autoridades locales y del Gobierno Regional de La Libertad, y les instó a seguir invirtiendo el presupuesto asignado para obras de prevención ante eventos naturales.

“Se tiene que intervenir en las riberas de los ríos, terminar las obras en las quebradas, poner drenajes en la ciudad y, sobre todo, intervenir en un sector bastante vulnerable como son los vecinos que viven cerca al mar en el distrito de Víctor Larco Herrera. No hay que esperar que se registre un fenómeno El Niño para actuar“, resaltó.

Aún falta

Wilfredo Agustín Díaz , subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad, precisó que las obras de prevención que se ejecutan en la quebrada San Ildefonso tienen un 60% de avance.

“Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) se ha pronosticado lluvias por debajo de lo normal. Si esto es así, es bueno, pues permitirá terminar la obra que garantice la protección de la población”, acotó.