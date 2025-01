El 76% de los municipios distritales y provinciales de la región La Libertad terminó el 2024 “jalado” en ejecución presupuestal al no poder invertir el dinero que les destinaron para obras. En este departamento, 64 de 84 gobiernos locales no usaron ni el 70% de sus recursos económicos. Es más, dos no gastaron ni el 10%, mientras que 39 no llegaron al 50%, lo que demuestra gestiones “ineficientes”, según especialista consultado por Correo.

En cifras

Las municipalidades que tuvieron el peor desempeño en cuanto a inversión en obras fueron Paranday y Salpo, ambas en la provincia de Otuzco.

La primera tuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 4 millones 798 mil 483, pero solo gastó S/ 212 mil 235; es decir, usó el 4.4% de sus recursos, dejando de invertir S/ 4 millones 586 mil 248. Salpo, en tanto, gastó S/ 1 millón 129 mil 620 de los S/ 12 millones 276 mil 522 que recibió; en otras palabras, ejecutó el 9.2% del dinero.

Estas dos comunas integran una lista de 39 gobiernos locales que dejaron de ejecutar más del 50% de los millones que les entregaron para que realicen obras a favor de sus vecinos.

Acá también figuran los municipios de Pueblo Nuevo (10.8%), Huaso (12.5%), Mollepata (18.1%), Magdalena de Cao (18.1%), Sinsicap (18.2%), Guadalupe (20%), Santa Cruz de Chuca (20.5%), Pacasmayo (22.2%), Moche (24.1%), Marmot (25.1%), Uchumarca (25.9%), Víctor Larco (27.9%) y Chocope (29%).

Otros municipios que integran este ranking son Laredo (32%), Ascope (32.1%), Huanchaco (34,7%), Virú (47.9%), Pataz (48.5%), entre otros.

Asimismo, hay otras 25 comunas que tienen entre 50 y 69% de ejecución. Entre ellas se encuentran Julcán (50.3%), Santiago de Chuco (53.6%), Salaverry (54.5%), Gran Chimú (59.4%), Pataz (64.6%) y Bolívar (65.6%).

Para el analista político Miguel Rodríguez Albán , “en general, han fracasado las gestiones de los principales distritos y provincias” porque “no han tenido liderazgo”.

“Los principales distritos tienen muy baja ejecución presupuestal y peor aún de calidad del gasto público”, aseguró.

Agregó que para que una gestión municipal sea considerada “aceptable”, por lo menos debería ejecutar más del 70% de su presupuesto destinado para obras.

“Lo que más se ejecuta es el gasto corriente, es decir se cumple con el pago de planillas, el pago de servicios, pero el sistema de inversión es bajo, es bajo el nivel de ejecución y, peor aún, hay una mala calidad de inversión pública. La mayoría de obras paralizadas, obras sin recepción ni liquidación, y ni hablar de sospechas de actos de corrupción en algunas inversiones”, indicó.

El decano del Colegio de Economistas de La Libertad, Francisco Huerta , por su parte, dijo que “ejecutar menos del 50% es preocupante”.

Se salvaron

En La Libertad, solo 20 municipalidades gastaron más del 70% de su presupuesto. Destacan Ongón (98.7%), Cochorco (96.7%), Florencia de Mora (96.7%), Ucuncha (94.9%), Longotea (93.6%), Santiago de Cao (86.4%), Poroto (85.8%), Simbal (85.1%), Chicama (82.4%), Sitabamba (81.4%), San Pedro de Lloc (81.4%) y Chao (80.3%).

También figuran las municipalidades de Trujillo (79.1%), Pías (77.6%), El Porvenir (77.4%), Chepén (75%), Huaranchal (75%), Taurija (74.1%), Paiján (73.4%) y Otuzco (72.5%).