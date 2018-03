Luis Alva Castro reaparece en Trujillo y afirma: "Yo declararé lo que sea necesario" (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Luis Alva Castro, quien fuera sindicado por Jorge Barata de recibir la suma de 200 mil dólares para la campaña del expresidente Alan García en el 2006, reapareció en la ciudad de Trujillo y dijo que "no tiene nada que temer y que ya dio su explicación" al Partido Aprista Peruano (Apra).

"No tengo nada que temer. Estoy tranquilo, han visto cual es mi declaración y todo lo que he dicho, lo he explicado bien y no tengo nada que temer en absoluto", señaló.

También descartó renunciar a la militancia del Apra. "El partido ha hecho un comunicado", dijo.

El excongresista Luis Alva Castro se refirió al caso que algunos militantes del Apra pedían su renuncia al partido.

"Pueden decir muchas cosas y el comunicado del partido es oficial", apuntó. Luego Alva Castro añadió:"yo ya respondí lo que debería responder y lo hice por escrito".

Luis Alva Castro dijo que de ser citado por el Ministerio Público acudirá a declarar. "Hemos dicho que estamos listos para ir a declarar lo que sea necesario", remarcó.

MARCHA

El último lunes un colectivo llamado "Renacimiento Juvenil Moche" realizó una marcha por el distrito de Moche para declarar como persona no grata a Luis Alva Castro.

Como se sabe el exministro del Interior fue sindicado por Jorge Barata de recibir 200 mil dólares de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña de Alan García en el 2006.