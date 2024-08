El exgobernador de La Libertad y actual secretario general de Alianza Para el Progreso (APP), Luis Valdez Farías, se mostró indignado tras la publicación de una investigación del portal El Foco que reveló que su esposa, Ana Paula Ganoza, adquirió un inmueble por S/ 3,3 millones. Según el informe, Ganoza no tendría sustento económico suficiente para realizar dicha transacción.

Respuesta

“El que ha financiado la adquisición de ese inmueble he sido yo, producto de mi trabajo, no mi esposa”, declaró durante una entrevista con Canal N. Asimismo, explicó que “para comprar esta casa he tomado un crédito bancario, además de créditos personales, y todo está documentado, con firmas notariales”.

Cuestionan

El analista político Richard Tapia Maldonado señaló que la situación podría estar relacionada con un intento de evitar la exposición pública de la millonaria transferencia.

“¿Por qué el título sale a nombre de su esposa y no de él? Acaso estaría ocultando algo. Quizá fue para pasar por debajo del radar, para que la gente no se dé cuenta de que realmente él compró la casa”, dijo.

En su defensa, Valdez también criticó el reportaje de El Foco. “Es lamentable que un portal de esta categoría violente y atente contra una mujer”, añadió.

Para Mónica Sánchez Minchola, representante del Observatorio Ciudadano de La Libertad, no se trata de un caso de violencia de género.

“Que demuestre la procedencia del dinero y asunto arreglado, no tiene que hacerse el indignado y victimizarse. Acá no se trata de afectar a una mujer, se quiere maquillar las cosas de esa manera”, indicó.

En este mismo caso, el referido portal de noticias, precisó que Luis Valdez a través de una entrevista, dijo que no había participado de esta compra.





