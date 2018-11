Luisa Revilla sobre gestión de Elidio Espinoza: "Estoy decepcionada totalmente"

Síguenos en Facebook

Luisa Revilla, regidora de la comuna de La Esperanza, señaló que renunció a las filas del Movimiento Regional para el Desarrollo con Seguridad y Honradez al sentirse "decepcionada" de Elidio Espinoza.

"El distanciamiento lo asumí entre diciembre a enero. Cuando se solicitó cierto apoyo, no los brindó, no he conversado con él directamente. Él me solicitó para ser candidata de su movimiento en La Esperanza, pero no acepte. Yo aposté por un Trujillo mejor", indicó.

La regidora transgénero al ser consultada si está decepcionada de la gestión del alcalde de Trujillo, Elidio Espinoza, respondió: "estoy decepcionada totalmente".

También criticó que Elidio Espinoza confíe en personas que no debió hacerlo.

"Hay muchas cosas que no están claras, desde la casa política, desde el movimiento, desde allí estoy decepcionada. Él confió mucho en personas que no debería haberlo hecho. Por mi percepción he visto que el movimiento en vez de sumar, restó y eso es lamentable. Él delegó funciones a otras personas y esas personas no hicieron nada", refirió.