El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, tiene todo listo para su sexta salida al extranjero en 15 meses de gestión. Los primeros cinco viajes fueron a España, con licencia y con el respaldo de la mayoría del Consejo Regional de La Libertad. Hoy, en esta misma instancia de gobierno, buscará que se apruebe su nuevo viaje, pero a China, del 4 al 14 de abril, donde se reencontrará con funcionarios de Huawei y con quienes firmó un convenio en representación de su universidad (César Vallejo).

Viajero

La sesión de consejo para definir la autorización que necesita Acuña se realizará hoy. La bancada de Trabajo más Trabajo (T), minoría actualmente, ha marcado distancia y, según su vocero Robert de la Cruz Rosas, votará en contra.

“El pueblo de La Libertad no quiere un gobernador viajero, queremos que asuma su responsabilidad y decida dar marcha atrás, y enfocarse en trabajar porque estamos en emergencia y se tienen que garantizar resultados”, sostuvo.

En junio del año pasado, César Acuña presentó un cronograma de licencias para ausentarse de sus funciones por motivos netamente personales. En abril de ese año, entre el 8 al 16, se marchó por primera vez.

“Así no se puede gobernar la región, no puede ausentarse tantas veces y ser mezquinos con la atención de las demandas de los liberteños. Es de público conocimiento que Acuña firmó, en noviembre del año pasado, un convenio con Huawei, pero no lo hizo en representación del gobierno regional, sino de su universidad. Motivos personales no pueden motivar un viaje”, resaltó el líder de la T, Elías Rodríguez Zavaleta.

Con respaldo

Sin embargo, la postura de la mayoría del Consejo Regional es contraria a la de este movimiento regional. Por eso es que Acuña tendría el camino abierto y recibiría el respaldo para ir al extranjero nuevamente.

Ever Cadenillas Coronel, presidente del Consejo, afirmó que en este contexto de inseguridad es urgente tener a la tecnología como aliado. En ese sentido, adelantó que existe un consenso para aprobar el permiso, considerando la importancia del viaje y sus implicancias.

“Qué bueno que el gobernador regional vaya a China y traiga tecnología de punta en seguridad ciudadana que nos ayude a mejorar la sensación de inseguridad en las calles. Es necesario poner nuestra mirada en el gigante asiático y aprovechar sus potencialidades. Si no ponemos la mirada en la tecnología, estaremos perdiendo una gran oportunidad”, indicó.

En el voto

De ocurrir lo señalado por Cadenillas, la solicitud de viaje del gobernador tendría el respaldo de 11 de los 17 consejeros: Ever Cadenillas Coronel, María Méndez Visitación, Luis Rodríguez Ponce, Leyla Espir Calderón, Guissela Crisólogo Polo, Tania Carranza Blas, Irma Avalos Contreras, Olanda Torres Cancino, Samuel Leiva López, Segundo Cepeda Uriol y Lucía Simon Terrones.