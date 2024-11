Desde Pataz, autoridades políticas y dirigentes de la central de rondas campesinas no han visto con buenos ojos que el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, esté enfocado en tratar de enfrentar la ola criminal con la intervención del Ejército Peruano en las calles de Trujillo y Virú y no haya mencionado cómo que es que se pretende frenar la delincuencia en dicha provincia del ande. También le cuestionan que no reconozca que sacar a los militares de los cuarteles no ha dado los resultados esperados.

Los últimos

Santos Quispe Alvarado , presidente de la Central de Rondas de la provincia de Pataz, manifestó que a su provincia siempre la ven como “el patito feo” y la dejan al último en las decisiones que se toman desde la Región.

“No se acuerdan estos funcionarios que es Pataz la que para la olla al Perú. Acá hay empresas mineras que pagan los más altos impuestos al país y no nos devuelven nada. De la ciudad de Trujillo se vienen todos los delincuentes para acá y solo nos mandan unos cuantos policías que lo único que hacen es controlar los volquetes que pasan por el puente Chagual con mineral”, cuestionó.

En cuanto a los soldados, el dirigente de los ronderos mencionó que, efectivamente, están en el distrito de Pataz, pero no se mueven de la ciudad. “Están en Pataz pueblo donde está tranquilo. Nunca han ido a los sectores de Pueblo Libre, Los Alisos, donde están las mineras. Menos han llegado a Parcoy, Llacuabamba, Ongón. Nos gustaría que gestionen que a los soldados les den facultades de intervenir y así coordinar con la Policía y con nosotros (ronderos) para entrar casa por casa y sacar a todos los delincuentes”, enfatizó.

Ante la ola de inseguridad que golpea a Pataz, Santos Quispe anunció que el día 15 de noviembre se sumarán al paro nacional y se movilizarán en la provincia, para exigir mayor contundencia en la lucha contra el crimen común y organizado. “Exigimos un trabajo policial más eficiente, que haya una labor de inteligencia y no ver a soldados parados que no pueden ni disparar al delincuente”, agregó.

“Solo cuidan minera”

En tanto, el alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, aseveró que los soldados que están en la ciudad solo “protegen a la empresa minera Poderosa, que les da desayuno, almuerzo y cena” y al pueblo lo han olvidado.

“Qué bueno que el señor César Acuña no haya solicitado más soldados para Pataz, porque eso no funciona, lo que sí necesitamos es reforzar el servicio de inteligencia para detectar cuáles son las bandas criminales y quiénes son sus integrantes”, indicó.

Asimismo, pidió al gobernador reconozca que emplear a los militares para frenar la delincuencia no le ha dado resultados, al igual que los estados de emergencia.

Habrá cambios

Por su parte, el gerente de Defensa Nacional de La Libertad, coronel PNP (r) Edwin Dávila Paredes , mencionó que en Trujillo y Virú se realizará un trabajo diferente con los soldados y se coordinará con la Policía y los alcaldes para ejecutar intervenciones en puntos clave.

“Esa estrategia la vamos a replicar en Pataz. Sabemos que el Ejército no está acudiendo a algunos sectores en esa provincia, pero mañana tenemos una reunión con los altos mandos de la institución policial y militar, donde se tocará este tema”, afirmó.