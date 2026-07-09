Cinco solicitudes de tacha ingresaron a los diferentes Jurados Electorales Especiales (JEE) de la región La Libertad para solicitar la exclusión de igual número de candidatos a alcaldías distritales que postulan en las elecciones del próximo 4 de octubre.

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En Trujillo

El ciudadano César Sagástegui solicitó la tacha del aspirante a la Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco por Alianza para el Progreso (APP), Frank Izquierdo Estrada.

El denunciante indica que el apepista no habría acreditado vivir en la jurisdicción a la que postula durante dos años continuos, como exige la ley. Es más, afirma que Izquierdo domicilia en Tumbes y habría intentado “simular un arraigo residencial inexistente en Víctor Larco Herrera para el proceso electoral”.

“Dicha ubicación está destinada de forma exclusiva y registral al uso de depósito, almacén u oficinas de carácter netamente comercial/empresarial”, acotó.

Internas

El actual alcalde provincial de Otuzco, Julio Mantilla Aguilar, también está en la mira. El burgomaestre ahora postula al municipio distrital de Usquil por Acción Popular, pero un ciudadano denunció que su inscripción no sería válida, debido a que fue realizada por la dirigencia partidaria de Áncash, y no de La Libertad.

Con el mismo argumento también se pretende excluir de las elecciones a Percy Geldres Sare, acciopopulista que aspira llegar nuevamente a la comuna de Angasmarca (Santiago de Chuco).

Listas

En la provincia de Bolívar, asimismo, se solicitó la tacha de toda la lista de Somos Perú por presuntas anomalías en sus elecciones internas.

En ese mismo partido también se pidió la exclusión de la fórmula a la comuna de Charat (Otuzco). Según la denuncia, el acta de designación directa de candidatos “ha sido suscrita por una persona que en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE no está inscrita como presidenta del partido”, por lo que se exige sea declarada nula.