El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol) le debería cerca de S/ 1 millón 500 mil al Hospital Regional de Trujillo, según informó el director de ese nosocomio, Augusto Salazar.

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En declaraciones para Macronorte.pe, precisó que por esta deuda se han suspendido las atenciones cubiertas por dicho seguro, hasta que se regularicen los pagos.

“Nosotros venimos insistiendo con documentación, desde hace un buen tiempo, para que Saludpol pueda pagarnos lo que nos debe. Son cerca de un millón y medio de soles”, dijo Salazar.

Agregó que ante la falta de pago, se comunicó formalmente la suspensión de las atenciones a través de este seguro. “Eso quiere decir que no se les puede atender bajo esa cobertura; sí pueden recibir atención, pero tendrán que pagar como particulares hasta que Saludpol solucione el problema”, indicó al portal de noticias.