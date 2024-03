La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) informó mediante un comunicado que durante marzo se mantendrá el estado de alerta por dicho evento climatológico en La Libertad y el resto del país.

Alerta

“Es más probable que El Niño costero (región Niño 1+2) continúe hasta marzo, como consecuencia de la variabilidad de las condiciones climáticas regionales”, señaló.

Agregó que “en la región Niño 1+2 son más probables las condiciones cálidas débiles hasta marzo”. “En abril se espera una transición de condiciones cálidas débiles a neutras. A partir de mayo es más probable un escenario de condiciones neutras, por lo pronto, hasta agosto”, pronosticó.

Respecto al pronóstico estacional para marzo-mayo, este indica valores de temperaturas del aire de normal a sobre lo normal en la costa norte y centro. “Por otro lado, es más probable que las lluvias en la costa y sierra norte registren valores de normal a sobre lo normal con eventos puntuales de lluvia de moderada a fuerte intensidad en marzo”, indicó.

Cuidado

En cuanto a los ríos de la zona nor-occidental y centro-occidental, señaló que entre marzo y abril se prevén caudales normales, “con posibilidad de eventos de crecidas repentinas y activación de quebradas, afectando principalmente en las actividades acuáticas en los ríos y zonas aledañas, en marzo”. “Además, se prevén caudales en el rango normal a debajo de lo normal en ríos de la región hidrográfica del Pacífico Sur y Titicaca, respectivamente”, comunicó.

Sobre los recursos pesqueros, reportó que “se mantendría la disponibilidad de especies como bonito, perico y sierra”. Así mismo, se espera que el calamar gigante o pota mantenga su disponibilidad a la pesquería, especialmente frente a la costa norte y centro del país.

Tarea

Ante estos posibles escenarios, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño recomienda a los funcionarios y autoridades pertinentes adoptar “las acciones que correspondan para la reducción del riesgo y la preparación para la respuesta”.

Tenga en cuenta

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha pronosticado para hoy en Trujillo temperaturas de hasta 30° C. En Chepén, sin embargo, llegará a 32° C, mientras que en Casa Grande (Ascope), a 31° C.