Sentencian a 30 años a ex alcalde de Trujillo por caso "Escuadrón de la Muerte" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

A 30 años de pena privativa de la libertad suspendida fue sentenciado el exalcalde de Trujillo, Elidio Espinoza, y siete efectivos policiales por el caso "Escuadrón de la Muerte".

Elidio Espinoza ni su abogado asistieron a la lectura de sentencia que se desarrolló en la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Él fue sentenciado por los delitos de homicidio calificados, secuestro agravado y abuso de autoridad en el denominado caso "Escuadrón de la Muerte".

LA exautoridad edil y los siete agentes sentenciados deberán pagar una reparación civil de 100 mil soles en favor de los cuatro agraviados.

Cabe mencionar que los jueces Víctor Burgos Mariños, Jorge Colmenares Cavero y Manuel Sosaya López decidieron por unanimidad esta sentencia contra el coronel PNP en retiro y siete efectivos policiales.

Los suboficiales que recibieron los 30 años de prisión suspendida son: Wilson de la Cruz Castañeda, Jimmy Cortegana Cueva, Hugo Noé Villar Chalán, Jorge Alberto Monge Balta, Marco Luis Quispe Gonzales, Jairo Trinidad Mariños Reyes y Néstor Agustín Castañeda.

LA HISTORIA

El caso viene desde octubre del 2007, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, Elidio Espinoza y los otros efectivos policiales habrían secuestrado a cuatro personas, a quienes sacaron de sus casas a la fuerza y luego aparecieron sin vida a causa de diversos balazos.

Por el 2013, la Fiscalía pidió cadena perpetua para Elidio Espinoza y agentes policiales. Por los años 2014 y 2016, Espinoza fue absuelto de este caso llamado "Escuadrón de la Muerte".

SE PRONUNCIA

En la lectura de sentencia del caso "Escuadrón de la Muerte", estuvo el hijo de Elidio Espinoza y algunos amigos de la exautoridad.

"Definitivamente lo que se vio aquí es un caso poco raro, cuatro absoluciones, y hoy por hoy, pasa lo contrario, casi 12 años. Ahora, al parecer, hay indicios para quienes están sentenciando, pero bueno es el trabajo de cada uno, respeto las decisiones, no las comparto. No voy hablar en base a quien es mi padre, como hijo que soy, definitivamente en estos 12 años han pasado muchas cosas. La familia, yo como hijo, muchos de ellos, hijos menores, esposas, todo lo que uno pasa de 12 años de un maltrato y eso no se ve. Mi padre ha sido uno de los policías más laureados aquí en el Perú y que le estén tratando de esta manera me parece muy raro. Yo se que no solo mi padre, sino muchos policías han puesto el pecho por la ciudad y el país para defenderla y no me parece que sea la manera para policías que están cumpliendo su labor", indicó Carlos Espinoza, hijo de Elidio Espinoza.