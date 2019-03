Trabajadores de terminal pesquero realizan protesta y esperan que se suspenda desalojo

Síguenos en Facebook

Un grupo de trabajadores del Mercado Mayorista Pesquero de Víctor Larco realizaron una protesta en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de La Libertad para que no se desarrolle esta tarde el desalojo de su centro de labores.

Como se sabe un fallo judicial obliga a desalojar a 400 obreros del terminal pesquero. El desalojo está programado para las 3:00 de la tarde.

"Señor juez suspenda el desalojo", era el grito uno y otra vez de los trabajadores del terminal pesquero.

Los obreros del terminal pesquero señalaron que llevan más de 36 años laborando en este terminal. Ellos esperan que el Poder Judicial desista de este desalojo.

"No nos han notificado, porque no somos trabajadores de la municipalidad, somos trabajadores independientes y que estamos más de 36 años posicionados en este terreno y que ha sido designado para que se haga un mercado mayorista y moderno. Lamentablemente las autoridades municipales en el distrito de Víctor Larco no se han proyectado para realizar un terminal pesquero para la región. Lamentablemente todo el dinero que se recaudó durante días, años, son millones de soles que se han esfumado. Ahora estamos en pie de lucha para tratar de que se suspenda el desalojo", dijo Jorge Rondo, dirigente pesquero.