Parte del techo de la Municipalidad Distrital de Salaverry (Trujillo) colapsó la tarde del último martes y ha generado alarma y preocupación en la ciudadanía que a diario acude a ese recinto edil y también en los trabajadores.

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Los restos del techo quedaron junto a las escaleras, cerca de la puerta principal del local municipal. Un ciudadano registró en video el incidente y afortunadamente no se reportaron personas heridas.

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Ante lo ocurrido, ciudadanos sugirieron que se realice una inspección de la infraestructura de la comuna de Salaverry y tomar las medidas preventivas si lo amerita, para evitar futuros accidentes.

La idea es conocer el estado de la sede edil y verificar si cumple con las condiciones de seguridad necesarias para proteger la vida de las personas.

Esto se hace prioritario debido a que existe el pronóstico de lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño.

Hasta el cierre de esta nota, no se había difundido un comunicado oficial sobre lo ocurrido por parte de la municipalidad.

Este Diario trató ayer de obtener la versión del alcalde, Carlos Arroyo Rojas, pero no respondió las llamadas que le hicimos.