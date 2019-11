Ana Ubillús: "No descarto continuar en el ámbito político"

Síguenos en Facebook

La prefecta regional de Lambayeque, Ana Cecilia Ubillús Ticlla, expresó su preocupación por el próximo proceso electoral, pues considera que la ciudadanía tiene en sus manos la opción de cambiar la historia política del país.

Estamos frente a un corto y peculiar proceso electoral. ¿De qué forma coopera la Prefectura que dirige?

Como autoridades políticas estamos colaborando con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en difundir todas las estrategias y acciones para promover que la ciudadanía tenga un voto informado, consciente y responsable. La ciudadanía debe utilizar las herramientas del JNE para evaluar los perfiles de los candidatos y sopesar, esta vez, más su voto.

¿Qué factores van influenciar en la decisión de los electores?

Los medios de comunicación juegan un rol importante y existe un compromiso compartido entre estos y la ciudadanía. Los medios tienen el poder de llegar a todas las masas y deben informar todo sobre los candidatos. La ciudadanía debe evaluar la formación profesional (de postulantes), los perfiles, ir descartando y seleccionar lo que estamos buscando.

¿Las redes sociales también tienen ese poder?

Son plataformas donde la información no siempre es la verdad, por eso sugiero que las personas conozcan a sus candidatos desde el portal web del JNE.

¿Qué pasará si el pueblo vuelve a decir que se equivocó?

No puedo decirte si los ciudadanos votaron bien o no. Los funcionarios públicos debemos respetar el código de ética y respetar la neutralidad. Pero, sí te digo que si culmina este proceso y no se hace una evaluación concienzuda de sopesar bien el voto van a venir los lamentos, los reproches; incluso, esto puede generar un clima de hostilidad entre sectores de la población, donde uno responsabiliza al otro de la mala elección de las autoridades.

¿Es grande el reto del órgano electoral?

Lo que queremos es conformidad en los votos. Por eso es importante que hayamos aprendido la lección, que hayamos generado un cambio positivo y demostremos que la ciudadanía hemos asumido el rol de votar responsablemente. En este proceso, la responsabilidad esta de nuestro lado.

Dice respetar la neutralidad en este proceso, pero en el mes de marzo la criticaron por presunto proselitismo, tras revelarse un audio en el que usted habla de proyectos políticos ante los subprefectos. ¿Es contradictorio?

Eso fue un tema que se aclaró en su momento. En marzo, no estábamos en época electoral, para los que en su momento argumentaron algo así. Desde que asumí la gestión ni ha habido, ni habrá la intención de usar la posición en la que me encuentro para beneficios personales.

Pero usted es politóloga, ¿segura que no maneja un proyecto político?

Ahora mi proyecto es institucional y tengo un plan como gestión. No descarto continuar en política (tras cesar en el cargo). Soy politóloga, y mi vida estará ligada a la política. De qué óptica continuaré, seguro que será en el plano técnico o como funcionaria pública. Decir que voy a dejar la política es negar mi propia preparación universitaria.

También la cuestionaron porque se le vio al lado del congresista Clemente Flores. ¿Qué piensa?

Trabaje con él en el ejercicio de mi profesión (…) Me molesta y me sigue molestando que intenten desacreditar y descalificar mi trabajo como autoridad con argumentos machistas, por ser joven y mujer.