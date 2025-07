Rosa Alvarado esperó una semana para que su médico del Hospital Regional Docente Las Mercedes le indicara una radiografía de tórax. “Me cuesta respirar y me dijeron que podía ser una infección, pero que no hay muchas placas. Me dieron cita, pero no sé si me van a atender”, cuenta con incertidumbre.

DEMANDA. La unidad de Rayos X, que forma parte del área de Diagnóstico por Imágenes, atraviesa una limitación de insumos. Apenas quedan alrededor de 150 placas radiográficas, una cantidad que resulta insuficiente para cubrir la demanda diaria del hospital. Según fuentes del propio servicio, si no se repone el stock esta semana, la atención podría restringirse solo a casos de emergencia.

El procedimiento para los pacientes del Seguro Integral de Salud (SIS) incluye una consulta médica previa, donde el especialista define el tipo de estudio. Con esa orden, el paciente acude a la oficina de Admisión para que le programen una cita en Rayos X. Pero sin placas, el proceso se traba.

Aun cuando el examen se logra realizar, el informe radiológico puede tardar hasta 20 días en ser entregado, lo que retrasa el diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades respiratorias, traumatismos y otras patologías.

“No es la primera vez que pasa. Pero se toman acciones para evitar un cierre del servicio”, admitió un técnico que pidió mantener el anonimato.

En paralelo a esta vulnerabilidad, aún está pendiente la adquisición de un equipo de Rayos X rodable para el Departamento de Diagnóstico por Imágenes del hospital. Esta compra forma parte de la Licitación Pública N.º 02-2025, cuyo objetivo es optimizar la atención médica, especialmente en situaciones de emergencia, donde marcar la diferencia entre la vida y la criticidad de un paciente depende de una respuesta rápida y con equipos adecuados.

MEDIDAS. Al respecto, el director del Hospital Las Mercedes, Plinio Muro Solano, descartó la suspensión del servicio de Rayos X. En diálogo con Correo, aclaró que, desde marzo, el nosocomio opera con un sistema digital que permite al radiólogo visualizar las imágenes directamente en una computadora, sin necesidad de placas físicas.

“Cuando no hay placas, el especialista ve la imagen digital y luego se entrega al paciente en un disco compacto u otro dispositivo”, indicó.

Sin embargo, reconoció que la demora en la entrega de informes tiene relación con la alta demanda de pacientes por diagnósticos médicos.

En la oficina de admisión también se reportó que la disponibilidad para rayos x es baja en relación a la demanda.

Cabe indicar que Plino Muro dijo que ya está en licitación la compra del equipo Rayos X, que ayudará a descongestionar la sobrecarga de pacientes.

