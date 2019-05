Audios delatan a implicados en la red “Los Sanguinarios”

Síguenos en Facebook

Al descubierto. Entre los elementos de convicción recabados por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) de Lambayeque contra la presunta red “Los Sanguinarios de Chiclayo” figuran escuchas telefónicas donde quedaría en evidencia actos como el traslado de droga y extorsiones.

Así lo recoge el mismo pedido de detención preliminar que permitió, el último viernes, la captura de 18 implicados en esta supuesta agrupación delictiva a la que se atribuye hasta cinco asesinatos, ocho tentativas de homicidio, numerosos robos, tráfico ilícito de drogas, entre otros hechos criminales.

PLANES

El protagonista de la mayoría de dichos audios no sería otro que uno de los aparentes cabecillas de la organización, Carlos Isaías Mechán Vilela, alias “Terruco”, quien a la fecha sigue prófugo.

La Fecor recopila hasta 11 series de conversaciones, en una de las cuales, por ejemplo, “Terruco” habla con una persona desconocida (NN) sobre el supuesto plan para extorsionar a una mujer de nombre Gabriela Peña. A continuación, parte de la interceptación telefónica.

NN: Oye apunta el nombre Gabriela Peña y el número chimbo es..., le dejas al guachimán y le dices que te llame.

Terruco: Ya ya ya.

(Minutos después, se vuelven a comunicar)

Terruco: Ya estoy yendo para allá, pero que prenda el chimbo, no vaya a ser que al toque llame la tía.

NN: No, el pata recién le va a decir a la tía de noche, la tía llega en la noche y ya sabes le dices que a Gabriela Peña que se comunique con ustedes y le hablas ahí grueso...aplícale tu sazón.

Terruco: Ya ya ya, no te preocupes.

En otra de las escuchas, “Terruco” vuelve a hablar con un NN sobre lo que parece ser el plan para amenazar y presionar a una mujer que estaría relacionada con una “invasión”.

NN: Oe apega con Comelón (sería Fernando Montalván Castillo, alias “Comelón”, otro de los investigados), más allá han invadido, de donde te enseñé más allá, para que la tía tenga miedo a ver si nos liga algo, pero machucas con algo para que bote más, una o dos luquitas (dinero).

Terruco: Ya pero que venga la moto, la moto se ha ido al centro.

NN: Hazlo hoy día, pero hazlo hoy día, (...) si la señora no está le dices que se comunique con este número y ya yo lo prendo el huaco (celular)...yo lo machuco primero...ya ya después tú la machucas...te doy el chip para que tú la llames.

DROGA

De acuerdo a la Fecor, “Terruco” habría estado implicado en la comercialización de droga junto con imputados como Borgge Vargas Salcedo, alias “Colorado” o “Ruso”, al igual que con Reyna Zumaeta Quesquén, alias “Reyna”. Con ellos se comunicaría usando frases en clave, como “quiero un saco de arroz de 50”, “ya, baja a la farmacia”, etc.

Además, se menciona que el presunto cabecilla contaría con personas que trasladaban el estupefaciente desde Lima, como sería el caso de un individuo conocido como “Bocheli” y otro al que solo llama “Víctor”, como figura en la siguiente transcripción.

Terruco: ¿Qué cantidad es un bulto, como una mochila chica?

Víctor: Sí, chica.

Terruco: ¿Cuánto estás pagando?

Víctor: (...) Una mochila chica nomás, mi causa va a ir hasta el sitio.

Terruco: (...) ¿Cuánto me ofreces? Yo tengo un señor de edad, un venezolano, que vive en mi casa, me dice cuánto das y él va dice. (...) Saliendo de Trujillo hay un control de perros, los suben al carro, ten cuidado porque los perros detectan, cuando yo voy en la madrugada no hay nada de control, son 3 horas para pasar a Trujillo para evitar ese control.

A raíz de este diálogo, la Fecor presume que “Terruco” y Víctor” planificaban la cantidad de droga a adquirir, cómo transportarla y el uso de una persona de ciudadanía venezolana para transportar la “mochila”, que sería recogida en Tarapoto y su destino final sería la ciudad de Lima.